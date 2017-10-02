فيما ستبقى أزيد من 2500 وحدة تنتظر الدور انطلاق إنجاز ما يقارب 5000 مسكن عدل قبل نهاية السنة

ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، عبر تراب ولاية البويرة ورشة أشغال عملية إنجاز 4800 وحدة سكنية من صيغة "عدل" من أصل 7358 وحدة سكنية تأخرت عملية انطلاقها جراء مشكل الوعاء العقاري الذي كان سببا في عدم انطلاق مشاريع سكنات "عدل"، فيما تم تأجيل عملية انطلاق 2558 وحدة سكنية إلى إشعار لاحق.

حيث بلغت الحصة الإجمالية لسكنات عدل بولاية البويرة بين المنجزة وقيد الإنجاز، ومن لم تنطلق الأشغال بها 8800 مسكن "عدل".

أما عن الصيغ السكنية الأخرى لولاية البويرة في حصيلة 10 سنوات الأخيرة، فتمثلت في 20 ألف و325 وحدة سكنية اجتماعية، 4379 مسكن تساهمي و2300 سكن ترقوي مدعم، بالإضافة إلى 503 سكن في إطار "افنبوس" و290 مسكن من نوع "كناب إيمو"، وكذا 3472 مسكن ترقوي عمومي.