منعت المحكمة الإدارية بتلمسان سيناتورا ونائبا برلمانيا سابقين، من الترشح للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل حسب مصدر قضائي.
وأكد المصدر أن سبب رفض ترشح السيناتور السابق يعود إلى عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية رقم 2، كما أضاف مصدرنا أن سبب رفض ملف ترشح برلماني سابق من الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور، يعود إلى تورطه في قضية للتهرب الضريبي من دون إعطاء أي توضيح آخر.
من جهة أخرى، شدد المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتلمسان لهجته تجاه والي تلمسان بسبب ما سموه بإجحاف الإدارة في حق مواطنين رفض ترشحهم للانتخابات المحلية الموعودة آجالها في الـ 23 نوفمبر القادم، لأسباب غير مؤسسة حسب ما جاء في بيان للحركة.
وتساءل مكتب الحركة بتلمسان في بيانه عن الشروط القانونية لمنتخبين من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية لا زالت عهداتهم لم تنته بعد، كيف قبلوا في العهدات السابقة ولم يقبل ترشحهم رغم مشاركتهم في تنمية بلدياتهم وتنظيمهم الانتخابات الرئاسية الماضية بإحكام.
واعتبرت حمس ذلك تعسفا في استعمال السلطة في حق مواطنين جزائريين نزهاء حرموا من الترشح في الانتخابات المحلية لخدمة وطنهم على مستوى بلدياتهم متهمة الإدارة بالتعدي على الحقوق الدستورية فضلا عن التعامل مع أحزاب السلطة خارج الآجال ومن دون الشروط القانونية يضيف البيان.
كما جاء في البيان أن إلقاء الملفات والقرارات إلى القضاء الإداري يعد تنصلا من المسؤولية وتشكيكا في نزاهة الانتخابات المحلية داعية إلى الكف الفوري عن أي شكل من أشكال التمييز بين الجزائريين الذي تمارسه الإدارة في تلمسان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1سيدة تضرب زوجها بمطرقة على الرأس في تيارت
2لجنة من وزارة الصحة لكشف حقيقة المرض القاتل
3احتجاجات و"فتنة" بسبب غربال تطهير قوائم المترشحين
4ثلاثة شبان يختطفون فتاة بوهران ويطلبون فدية
53 شبّان يضربون جارهم بآلة حفر على رأسه
Français English
الرأي
عمار يزلي
المطابع لحل أزمة المصانع
جمال لعلامي
جميعنا "والف"!
محمد حمادي
عرّابو الفشل يعُودون في نوفمبر؟!
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
جمال لعلامي
بطون لا تشبع!
حسين لقرع
النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
بسبب تورطهما في التهريب والتهرّب الضريبي
سيناتور وبرلماني سابقان ممنوعان من الترّشح للمحليات في تلمسان
محمد. ل
منعت المحكمة الإدارية بتلمسان سيناتورا ونائبا برلمانيا سابقين، من الترشح للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل حسب مصدر قضائي.
تغطيات ذات صلة
سيناتور وبرلماني سابقان ممنوعان من الترّشح للمحليات في تلمسان
انطلاق إنجاز ما يقارب 5000 مسكن عدل قبل نهاية السنة
مشاكل القطاع بلا حلول والفلاحين ينتظرون الفرج
الأمطار تكشف عيوب المشاريع بعاصمة النفط
جنود الإستبقاء للعشرية السوداء 18+6 يحتجون بتيزي وزو
وأكد المصدر أن سبب رفض ترشح السيناتور السابق يعود إلى عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية رقم 2، كما أضاف مصدرنا أن سبب رفض ملف ترشح برلماني سابق من الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور، يعود إلى تورطه في قضية للتهرب الضريبي من دون إعطاء أي توضيح آخر.
من جهة أخرى، شدد المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتلمسان لهجته تجاه والي تلمسان بسبب ما سموه بإجحاف الإدارة في حق مواطنين رفض ترشحهم للانتخابات المحلية الموعودة آجالها في الـ 23 نوفمبر القادم، لأسباب غير مؤسسة حسب ما جاء في بيان للحركة.
وتساءل مكتب الحركة بتلمسان في بيانه عن الشروط القانونية لمنتخبين من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية لا زالت عهداتهم لم تنته بعد، كيف قبلوا في العهدات السابقة ولم يقبل ترشحهم رغم مشاركتهم في تنمية بلدياتهم وتنظيمهم الانتخابات الرئاسية الماضية بإحكام.
واعتبرت حمس ذلك تعسفا في استعمال السلطة في حق مواطنين جزائريين نزهاء حرموا من الترشح في الانتخابات المحلية لخدمة وطنهم على مستوى بلدياتهم متهمة الإدارة بالتعدي على الحقوق الدستورية فضلا عن التعامل مع أحزاب السلطة خارج الآجال ومن دون الشروط القانونية يضيف البيان.
كما جاء في البيان أن إلقاء الملفات والقرارات إلى القضاء الإداري يعد تنصلا من المسؤولية وتشكيكا في نزاهة الانتخابات المحلية داعية إلى الكف الفوري عن أي شكل من أشكال التمييز بين الجزائريين الذي تمارسه الإدارة في تلمسان.