استأنفت حركة النقل بالسكة الحديدية بعد توقف دام أكثر من 3 ساعات صبيحة الأحد، بسبب دخول الأعوان المرافقين للقطارات في إضراب مفاجئ.
وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه تم إعادة السير العادي للقطارات ابتداء من الساعة التاسعة من نفس اليوم.
وشن الأعوان المرافقين للقطارات، حركة احتجاجية، صباح الأحد، ما تسبب في تذبذب سير الرحلات عبر القطارات من وإلى الجزائر العاصمة مما أعاق وصول المسافرين من عمال وطلبة إلى أماكن عملهم ودراستهم.
وعلق الأعوان عملهم منذ الساعة الخامسة والنصف صباحا، غير أن حركة سير القطارات عادت للعمل بعد توقفها 3 ساعات.
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بعد إضراب مفاجئ لأعوان المراقبة
استئناف حركة القطارات بالعاصمة
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
استأنفت حركة النقل بالسكة الحديدية بعد توقف دام أكثر من 3 ساعات صبيحة الأحد، بسبب دخول الأعوان المرافقين للقطارات في إضراب مفاجئ.
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وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه تم إعادة السير العادي للقطارات ابتداء من الساعة التاسعة من نفس اليوم.
وشن الأعوان المرافقين للقطارات، حركة احتجاجية، صباح الأحد، ما تسبب في تذبذب سير الرحلات عبر القطارات من وإلى الجزائر العاصمة مما أعاق وصول المسافرين من عمال وطلبة إلى أماكن عملهم ودراستهم.
وعلق الأعوان عملهم منذ الساعة الخامسة والنصف صباحا، غير أن حركة سير القطارات عادت للعمل بعد توقفها 3 ساعات.