حراس ومصححو ن قرّروا التصعيد أساتذة ثانويات يتوقفون عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم لدورتي بكالوريا 2017

أعلن المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ـ سنابست ـ لوهران، عن قراره توسيع دائرة الاحتجاج للتنديد بما أسماه بالتماطل الفادح والتعسفي في صرف مستحقات الأساتذة الخاصة بعمليات حراسة وتصحيح بكالوريا جوان 2017، في دورتيه العادية والاستثنائية، داعيا هذه المرة كافة المعنيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، وهذا عبر كامل ثانويات الولاية.

وحسب البيان الاحتجاجي الصادر عن المكتب الولائي لنقابة السنابست لوهران، بتاريخ 04-10-2017، وتسلمت ـ الشروق اليومي ـ نسخة منه، فإن خطوة التصعيد، إنما تأتي على خلفية عقم الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي جمعته بمدير التربية لولاية وهران، والتي كان قد طالبه من خلالها بالإفراج عن المستحقات المالية للأساتذة الحراس والمصححين، مع التنديد بالتماطل الذي يستهدف إجراءات تسوية هذه الوضعية العالقة لأكثر من شهرين، كما يشير ذات البيان أيضا إلى الظروف التي تجند فيه المعنيون لإنجاح تلك الامتحانات على حساب عطلتهم الصيفية التي أرجئت إلى أوائل شهر أوت الفارط.

مضيفا أن وزيرة القطاع كانت قد أكدت في تصريحات سابقة لها في ذات السياق، على دفع جميع مستحقات الأساتذة الحراس والمصححين مباشرة بعد انتهاء الامتحانات النهائية، لكن وبسبب التماس هؤلاء تعسفا في تسيير هذا الملف ـ على حد وصف المكتب الولائي للسنابست، فقد حدد هذا الأخير تاريخ 08-10-2017، ليعبر فيه المعنيون عن رفضهم لهذا الأمر، وهذا في وقفة احتجاجية أرادها هذه المرة أن تكون حاشدة، وتشمل كل ثانويات وهران، سيتم فيها شل الدراسة فعلى مستوى الطور لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

يذكر، أن أساتذة عدة ثانويات في وهران، كانوا نهاية الأسبوع الماضي، على موعد مع أول احتجاج دعت ذات النقابة إلى تنظيمه، للتنديد بنفس المشكل، حيث توقف المحتجون، الخميس الفارط عن العمل لمدة ساعتين، وهذا في كل من ثانوية واعر عبد القادر، عمر المختار، سعد الهاشمي، عمار عائشة، ثانوية ابن باديس، وغيرها..