تضبط الكاتبة حميدة شنوفي عقارب ساعتها لدخول معرض الكتاب الدولي في طبعته الـ23 المزمع تنظيمها من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم، على توقيت أول باكورة أعمالها الأدبية "انفصام بتوقيت الافتراض" الصادرة عن منشورات "دار المثقف".
وبعد مشاركتها المحتشمة، في مسابقات أقامتها دور نشر جزائرية وعربية، كلل بعضها بتتويجات، وأعمال إبداعية على غرار مجموعتين قصصيتين، عنوان الأولى "أصوات" والثانية "لا تغلقوا الباب"، إضافة إلى قصص أخرى منها "هل لي برقصة" و"مدينة الغياب".. وغيرها تحتفل في 2017 بمولودها الإبداعي الأول "انفصام بتوقيت الافتراض".
وقالت حميدة شنوفي لـ"الشروق" أنّ الرواية تعالج موضوع العصر المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيسبوك ومدى تأثيرها على حياتنا الواقعية بأسلوب روائي سردي وحواري. لتسلط الضوء على العلاقات الافتراضية بين الجنسين وما يخلفه التخفي خلف الجدار الأزرق لصنع العلاقات الوهمية.
وأضافت أنّها أول تجربة لها في الكتابة الروائية، حيث استغرقت في إنجازها 8 أشهر، معتمدة على أسلوب الكتابة في مواضيع اجتماعية واقعية هدفها الرئيسي أخذ العبرة. وتشير أنها تسعى جاهدة لتقديم الإضافة لعالم الأدب الجزائري والعربي ولو أنّها في بداية الطريق.
من جهته، كتب الناقد الأردني فادي الخضير على غلاف الرواية: "في زمن أصبحت فيه الكتابة أو كادت تقع في المناطق الحدودية على تخوم الأجناس الأدبية، تأتي "انفصام بتوقيت الافتراض" عملاً آخر يضاف إلى سلسلة أعمال تتناول العالم الافتراضي، بإشعاراته ونكزاته ورسائله الكسيرة وأوجاعه البكماء وآماله الخرساء، تستنطق فيه الأديبة حميدة شنوفي هذا العالم الأزرق ما صمت عنه، وتستكنه العلاقات الافتراضية بين الجنسين بما فيها من صخب المشاعر وصهيل الأنفاس في "معارك العلاقات"، وتابع: "معرّية حالات من الوهم تارة والضعف حينا وحب التملك طورا، بما تجرّه كلها من صدمات عاطفية، يواجَه فيها الافتراض بجدار الواقع. وقد وظفت شنّوفي في عملها تقنيات المونولوج والحوار والسرد والوصف...".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1"ثورة" ضد الشاب خالد بعد تسجيله "ديو" مع شاتم الشهداء
21.5 مليون عنوان وأكثر من 2600 فعالية في معرض الشارقة للكتاب
3منى غربي .. في ربيع العمر تهدي القراء "قبلة الموت"
412 رواية تترشح للقائمة الطويلة لجائزة الطاهر وطار
5تتويج البريطاني كازو إيشيغورو بنوبل للآداب
Français English
الرأي
عمار يزلي
المطابع لحل أزمة المصانع
جمال لعلامي
جميعنا "والف"!
محمد حمادي
عرّابو الفشل يعُودون في نوفمبر؟!
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
جمال لعلامي
بطون لا تشبع!
حسين لقرع
النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
رواية جديدة تسلط الضوء على العلاقات الافتراضية
شنّوفي تدخل "سيلا 23" على "انفصام بتوقيت الافتراض"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تضبط الكاتبة حميدة شنوفي عقارب ساعتها لدخول معرض الكتاب الدولي في طبعته الـ23 المزمع تنظيمها من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم، على توقيت أول باكورة أعمالها الأدبية "انفصام بتوقيت الافتراض" الصادرة عن منشورات "دار المثقف".
تغطيات ذات صلة
ترجمة "نوم العادل" تعيد مولود معمري إلى اللغة الامازيغية
شنّوفي تدخل "سيلا 23" على "انفصام بتوقيت الافتراض"
منى غربي .. في ربيع العمر تهدي القراء "قبلة الموت"
"ثورة" ضد الشاب خالد بعد تسجيله "ديو" مع شاتم الشهداء
1.5 مليون عنوان وأكثر من 2600 فعالية في معرض الشارقة للكتاب
وبعد مشاركتها المحتشمة، في مسابقات أقامتها دور نشر جزائرية وعربية، كلل بعضها بتتويجات، وأعمال إبداعية على غرار مجموعتين قصصيتين، عنوان الأولى "أصوات" والثانية "لا تغلقوا الباب"، إضافة إلى قصص أخرى منها "هل لي برقصة" و"مدينة الغياب".. وغيرها تحتفل في 2017 بمولودها الإبداعي الأول "انفصام بتوقيت الافتراض".
وقالت حميدة شنوفي لـ"الشروق" أنّ الرواية تعالج موضوع العصر المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيسبوك ومدى تأثيرها على حياتنا الواقعية بأسلوب روائي سردي وحواري. لتسلط الضوء على العلاقات الافتراضية بين الجنسين وما يخلفه التخفي خلف الجدار الأزرق لصنع العلاقات الوهمية.
وأضافت أنّها أول تجربة لها في الكتابة الروائية، حيث استغرقت في إنجازها 8 أشهر، معتمدة على أسلوب الكتابة في مواضيع اجتماعية واقعية هدفها الرئيسي أخذ العبرة. وتشير أنها تسعى جاهدة لتقديم الإضافة لعالم الأدب الجزائري والعربي ولو أنّها في بداية الطريق.
من جهته، كتب الناقد الأردني فادي الخضير على غلاف الرواية: "في زمن أصبحت فيه الكتابة أو كادت تقع في المناطق الحدودية على تخوم الأجناس الأدبية، تأتي "انفصام بتوقيت الافتراض" عملاً آخر يضاف إلى سلسلة أعمال تتناول العالم الافتراضي، بإشعاراته ونكزاته ورسائله الكسيرة وأوجاعه البكماء وآماله الخرساء، تستنطق فيه الأديبة حميدة شنوفي هذا العالم الأزرق ما صمت عنه، وتستكنه العلاقات الافتراضية بين الجنسين بما فيها من صخب المشاعر وصهيل الأنفاس في "معارك العلاقات"، وتابع: "معرّية حالات من الوهم تارة والضعف حينا وحب التملك طورا، بما تجرّه كلها من صدمات عاطفية، يواجَه فيها الافتراض بجدار الواقع. وقد وظفت شنّوفي في عملها تقنيات المونولوج والحوار والسرد والوصف...".