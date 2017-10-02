"الشروق" تستحضر طرائف المنتخبين عشية انتهاء العهدة أميار شعارهم "التجوال العاطفي" وآخرون طردتهم زوجاتهم!

يعتبر الأميار والمنتخبون المحليون ببلديات ولاية البويرة أكثر المسؤولين بالجزائر إقبالا على أروقة المحاكم، خلال العهدة الحالية، ليس فقط من أجل محاكمتهم في قضايا تبديد المال العام والتلاعب به، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المتعلقة، بالتسيير أو الاختلاسات أو الفساد والتزوير أو استعمال المزور، أو نهب العقار، بل من أجل الطلاق وإعادة الزواج وغيرها من قضايا الأسرة.

وحسب مصادر متتبعة لملف الأميار بولاية البويرة، فإن أحد الأميار والذي أصبح محل تنكيت يومي بين المواطنين بمنطقته، أسرع مباشرة بعد أن تقلد المنصب الجديد إلى تغيير "اللوك" وحلق شاربيه، بالطبع ذلك يدخل حسبه في إطار "تشبيب الذات"، وبعدها قام بذبح كبش أسود بمقر البلدية احتفالا بفوزه وطرد النحس، ويعرف عن هذا الأخير أنه منذ أن تقلد المنصب دخل في صراعات ومتاهات مع كثير من المواطنين ووصلت إلى أروقة المحاكم، لكن يبقى الأهم بالنسبة لهذا الأخير أنه خلال عهدته أعاد الزواج مرتين، حيث طلق الأولى، وعاش مع الثانية لكن بعد أقل من 3 سنوات طردته الزوجة الثانية من البيت، فصار ينام في مكتبه بالبلدية، ويقضي معظم وقته فيه، بعد أن جلب "كوفيرطا"، وحسب آخر الأصداء، فإن هذا الأخير الذي يلقب "بمير الكوفيرطا"، تزوج منذ أقل من شهر عن انقضاء العهدة الحالية بامرأة أخرى لكنها هذه الأخيرة طردته هي أيضا من منزلها.

شيخ "يخنق" المير بمكتبه بعد أن علم بعلاقته بابنته

يتذكر سكان إحدى البلديات بولاية البويرة أدق التفاصيل عن "حادثة الخنق" التي تعرض لها رئيس بلديتهم داخل مكتبه من طرف شيخ، بعدما بلغ مسامعه أن هذا الأخير كان على علاقة مع ابنته، حيث حاول المير التلاعب بعواطفها، رغم أنه متزوج وأب لعدة أطفال، ما جعل عائلتها تتنقل إلى مقر البلدية في يوم مخصص لاستقبال المواطنين، ومباشرة بعد أن دخل إليه والد الفتاة وهو في حالة غضب شديدة، حاول خنقه، لكن صراخ "المير" جعل كل الموظفين يلتحقون بمكتبه من أجل إنقاذه، ومباشرة بعدما حدث ما حدث، بعد أقل من شهر عن "حادثة الخنق" توجه المير إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ويعرف عن هذا الأخير الذي يشتهر بالتجوال السياسي والعاطفي، أنه نجح خلال عهدته في إقحام العنصر النسوي في الحياة المهنية رغم أن المنطقة محافظة جدا، حيث شجع الكثير من النساء الماكثات بالبيت على تعلم الحرف التقليدية.

"مير الروتوشات" يصنع الحدث بقرية جبلية معزولة

يطلق سكان إحدى البلديات بولاية البويرة على رئيس بلديتهم الذي ترشح من جديد للانتخابات المقبلة لقب "مير الروتوشات"، كونه لم يقم خلال عهدته الحالية إلا "بالروتوشات" وهذا لمحاولة إسكات المواطنين ومنعهم من الخروج في حركات احتجاجية، لكن يبقى أهم إنجاز قام به هذا الأخير خلال 5 سنوات كاملة، تعبيد طريق إحدى القرى الجبلية طوله 5 كلم، ما جعل السكان يقررون ذبح عجل مباشرة بعد انتهاء أشغال تعبيد الطريق وتنظيم زردة على شرف المير.

3 أميار في ظرف 5 سنوات

عرفت بلدية العجيبة بالبويرة خلال الـ5 السنوات الفارطة حالة انسداد متواصل بسبب نزاع بين الأعضاء وتحالفات جعلت من تحصل على مقعد واحد يترأس البلدية، بعد أن تحالف مع 7 أعضاء، وذلك لكي يزيحوا من تحصل على 7 مقاعد، ثم تم إيقاف المير، وترأس البلدية مير جديد لمدة 3 أعوام، لكنهم اختلفوا فيما بينهم، وهكذا مرت 5 سنوات، وما حير أكثر سكان المنطقة، أن الأميار الثلاثة الذين تداولوا على رئاسة البلدية خلال العهدة الحالية ترشحوا من جديد والطامة الكبرى أن الشعب سيختار أحدهم.