أكدت أن الاقتراح لا يستهدف أي ديانات الدنمارك تعتزم حظر النقاب

تعتزم الحكومة الدنماركية حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حسب ما أفاد به جاكوب إليمان جنسن، من الحزب الليبرالي الدنماركي، الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وفي حال إقرار الحظر، ستنضم الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى تحظر الغطاء الكامل للوجه، بما في ذلك النقاب الإسلامي.

ونقلت أسوشيتد برس عن جنسن قوله إن الاقتراح القانوني لايستهدف أي ديانات، ولايحظر الأوشحة، أوالعمائم، أو الكبة اليهودية.

وقالت غالبية كبيرة من النواب، بمن فيهم نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطى المعارض وهو أكبر حزب في الدنمارك، إنها ستصوت لصالح هذا القانون.

وينظر إلى هذه الخطوة في الغالب على أنها موجهة إلى اللباس الذي ترتديه بعض النساء المسلمات المحافظات.

ويرتدي عدد قليل من النساء المسلمات في الدنمارك النقاب.