تحتضن عاصمة الأوراس باتنة يوم 14 المقبل حدثا دوليا بارزا يجعل منها عاصمة للصورة العالمية جنبا إلى جنب مع بيروت وعمان ومرسيليا وعاصمة سلوفينيا لوبلانا في التظاهرة العالمية المعروفة "ماراطون الصورة" الذي طوره فريق لبناني وتنظمه مؤسسة "فرام لبنان".
وقال عز الدين قرفي رئيس جمعية أصدقاء إمدغاسن منظمة الطبعة، أن التظاهرة تتمحور بالأساس بمشاركة مصوري هذه المدن في يوم خاص بالتصوير من خلال اقتراح 12 موضوعا ليقوم خلالها المشاركون من مختلف الأعمار بآلات التصوير المحترفة أو العادية أو حتى الهواتف النقالة، بالانطلاق نحو أماكن تحتوي على موضوع الصورة لالتقاط مجموعة منها على أن يتم تجميع تلك الصور في ثلاثة أماكن بعد انتهاء كل جولة.
وتقوم لجنة مختصة في انتقاء مجموعة من الصور الناجحة لعرضها في رواق خاص بباتنة والعاصمة ومختلف المدن الجزائرية، غير أن الصور المنتقاة للمنافسة الرسمية ستخضع لتقييم لجنة تحكيم يديرها مصورون عالميون، كما يشارك المواطنون في التصويت عبر الأنترنت لتحديد الفائز الأول الذي ستمنح له رحلة مجانية، فيما ينال الوصيف وصيفه جوائز عينية.
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باتنة عاصمة للصورة العالمية وملتقى لمصوري الجزائر
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
تحتضن عاصمة الأوراس باتنة يوم 14 المقبل حدثا دوليا بارزا يجعل منها عاصمة للصورة العالمية جنبا إلى جنب مع بيروت وعمان ومرسيليا وعاصمة سلوفينيا لوبلانا في التظاهرة العالمية المعروفة "ماراطون الصورة" الذي طوره فريق لبناني وتنظمه مؤسسة "فرام لبنان".
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وقال عز الدين قرفي رئيس جمعية أصدقاء إمدغاسن منظمة الطبعة، أن التظاهرة تتمحور بالأساس بمشاركة مصوري هذه المدن في يوم خاص بالتصوير من خلال اقتراح 12 موضوعا ليقوم خلالها المشاركون من مختلف الأعمار بآلات التصوير المحترفة أو العادية أو حتى الهواتف النقالة، بالانطلاق نحو أماكن تحتوي على موضوع الصورة لالتقاط مجموعة منها على أن يتم تجميع تلك الصور في ثلاثة أماكن بعد انتهاء كل جولة.
وتقوم لجنة مختصة في انتقاء مجموعة من الصور الناجحة لعرضها في رواق خاص بباتنة والعاصمة ومختلف المدن الجزائرية، غير أن الصور المنتقاة للمنافسة الرسمية ستخضع لتقييم لجنة تحكيم يديرها مصورون عالميون، كما يشارك المواطنون في التصويت عبر الأنترنت لتحديد الفائز الأول الذي ستمنح له رحلة مجانية، فيما ينال الوصيف وصيفه جوائز عينية.