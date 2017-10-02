دق المكتب المحلي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بمستشفى الأم والطفل بالوادي، ناقوس الخطر، وتبرأ من أي ضرر قد يصيب الأطباء والمرضى على حد سواء، جراء نقص الطاقم الطبي المناوب، والإجهاد الذي يصيب الطبيب، الذي توكل له مهمة المناوبة لجميع مصالح المستشفى لوحده.
مما قد يعود بالضرر على المرضى، حسب بيان النقابة الذي تحوز الشروق نسخة منه، أين جاء في نص البيان، أن مستشفى الأم والطفل بالوادي، يعتبر المؤسسة الوحيدة على مستوى كامل تراب الولاية، وهو ما يجعله يستقطب المرضي من جميع الدوائر والبلديات، إضافة للتحويلات من ولايات مجاورة، مما يجعل المستشفى يعمل طوال الساعات دون توقف، أين عمدت الإدارات السابقة للمستشفى على السماح للطبيب المناوب بمباشرة عمله على الساعة 16:00، حتى يقوم بمهامه دون إجهاد او تعب، في ظل نقص الطاقم الطبي.
إلا أن الإدارة الحالية، حسب نص البيان، شددت على تطبيق القانون، وهو إرغام الطبيب على مباشرة العمل مع الساعة الـ08:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا، ليعاود الرجوع إلى المستشفي للدخول في المداومة على الساعة 16:00 وهو في حالة إرهاق، حيث يكون المتضرر الأول والأخير من هذه الحالة، هو المريض بالدرجة الأولى، ثم الطبيب نفسه بالدرجة الثانية، ومن جهة أخرى طالب عدد من المواطنين، من السلطات الوصية، الإسراع في إيجاد حل لهذا الإشكال، وذلك من خلال زيادة عدد الأطباء او الرجوع إلى توقيت العمل الذي كانت تعتمده الإدارات السابقة للمستشفى.
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النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تحذر
نقص الأطباء في مستشفى الأم والطفل يثير مخاوف المرضى بالوادي
بديع. ب
دق المكتب المحلي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بمستشفى الأم والطفل بالوادي، ناقوس الخطر، وتبرأ من أي ضرر قد يصيب الأطباء والمرضى على حد سواء، جراء نقص الطاقم الطبي المناوب، والإجهاد الذي يصيب الطبيب، الذي توكل له مهمة المناوبة لجميع مصالح المستشفى لوحده.
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نقص الأطباء في مستشفى الأم والطفل يثير مخاوف المرضى بالوادي
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مما قد يعود بالضرر على المرضى، حسب بيان النقابة الذي تحوز الشروق نسخة منه، أين جاء في نص البيان، أن مستشفى الأم والطفل بالوادي، يعتبر المؤسسة الوحيدة على مستوى كامل تراب الولاية، وهو ما يجعله يستقطب المرضي من جميع الدوائر والبلديات، إضافة للتحويلات من ولايات مجاورة، مما يجعل المستشفى يعمل طوال الساعات دون توقف، أين عمدت الإدارات السابقة للمستشفى على السماح للطبيب المناوب بمباشرة عمله على الساعة 16:00، حتى يقوم بمهامه دون إجهاد او تعب، في ظل نقص الطاقم الطبي.
إلا أن الإدارة الحالية، حسب نص البيان، شددت على تطبيق القانون، وهو إرغام الطبيب على مباشرة العمل مع الساعة الـ08:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا، ليعاود الرجوع إلى المستشفي للدخول في المداومة على الساعة 16:00 وهو في حالة إرهاق، حيث يكون المتضرر الأول والأخير من هذه الحالة، هو المريض بالدرجة الأولى، ثم الطبيب نفسه بالدرجة الثانية، ومن جهة أخرى طالب عدد من المواطنين، من السلطات الوصية، الإسراع في إيجاد حل لهذا الإشكال، وذلك من خلال زيادة عدد الأطباء او الرجوع إلى توقيت العمل الذي كانت تعتمده الإدارات السابقة للمستشفى.