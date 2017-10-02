طالب باستقلالية بنك الجزائر عن الحكومة الأرسيدي: التسيير العشوائي وراء اللجوء إلى طباعة الأموال

اعتبر حزب الأرسيدي في بيان له، عقب المصادقة على التعديل الذي أدخل على القانون المؤرخ في 26 أوت 2013 والمتعلق بالنقد والقرض، الذي ينص على إلغاء تسقيف استدانة الخزينة العمومية من بنك الجزائر، بالحل السهل الذي لجأت إليه حكومة أويحيى والذي يمثل- حسب الأرسيدي، هروبا إلى الأمام وقفزا على المشاكل التي أفرزها برأيه التسيير عشوائي لشؤون البلد.

وحذّر نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من الانحرافات التي ينطوي عليها هذا المسعى سواء على مستوى التضخم أو على مستوى ندرة الموارد التي سيتعين مواجهتها، وما قد يترتب عن الموقف الرافض لأي نقاش حول الحلول البديلة لصياغة سياسة اقتصادية مدعومة بموارد مستدامة، وما يزيد من خطورة الموقف- يضيف بيان الحزب، أن التفويض الذي منحه نواب الأغلبية البرلمانية للحكومة يعتبر صكا على بياض، ذلك أن الحكومة حسبه ترفض الحد من حجم النقد الإضافي، والخضوع لرقابة البرلمان السنوية.

وحسب الأرسيدي، فإنه مع كل هذا التجاهل والازدراء الذي قوبلت به مسائلات ممثلي الشعب في البرلمان وتحذيراتهم، سوف لن يُستخدم هذا الإجراء سوى لتخفيف الضغط على السياسة التي أفلست الاقتصاد الوطني، وليس لإنعاش تنمية الاقتصاد الوطني- حسب الأرسيدي الذي دعا الى استقلالية بنك الجزائر وإنشاء معهد للتوجيه الاستراتيجي والتخطيط الاقتصادي لا يخضع لسيطرة الحكومة.