وفاة وزير الصحة التونسي بعد مشاركته في ماراطون مكافحة السرطان

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر اليوم عن عمر ناهز 56 عاما بعد ان تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها الى مستشفى عسكري.

وقالت تقارير إعلامية محلية ان الوزير شاكر وافته المنية في المستشفى بعد ان تعرض لازمة قلبية حادة.

وشارك شاكر في وقت سابق اليوم الاحد في (ماراطون اكتوبر الوردي) بمدينة نابل شمالي تونس والذي نظمته جمعية مكافحة السرطان.

لكن شاكر تعرض اثناء عودته إلى تونس العاصمة الى ازمة قلبية حادة وتم نقله للمستشفى العسكري حيث وافته المنية.

وولد شاكر في صفاقس وسط شرقي تونس في 24 أوت 1961 وعين كاتب دولة لدى وزير السياحة والتجارة في الحكومة التونسية عام 2011 وعمل مديرا مساعدا بالبنك التونسي القطري للاستثمار من 1991 إلى 1992.

كما شغل شاكر منصب مدير دراسات في المركز التقني للنسيج بوزارة الصناعة ثم مديرا منسقا لصندوق اقتحام الأسواق الخارجية بوزارة التجارة ومستشارا دوليا لدى البنك الدولي.

وعينه رئيس الحكومة التونسية الحالية يوسف الشاهد في 6 سبتمبر الماضي وزيرا للصحة.