عددها 37 جمجمة متواجدة بمتحف باريس.. المحامية بن براهم لـ"الشروق": خليدة تومي "عرقلت" نقل جماجم شخصيات جزائرية من فرنسا!

دعت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، وزيري المجاهدين والثقافة الطيب زيتوني وعز الدين ميهوبي، جعل بداية شهر نوفمبر القادم مفتاحا لاسترجاع جماجم شخصيات المقاومة الجزائرية المتواجدة في متحف الإنسان بباريس وعددها 37 جمجمة مرقمة ومسجلة بالأسماء من ضمن 1500هيكل عظمي الكثير أخذها الاستعمار من الجزائر.

وحمّلت بن براهم، وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، نصيبا من المسؤولية، في عرقلة إتمام إجراءات نقل هذه الجماجم بعد أن أتمت كل الإجراءات مع الطرف الآخر المتمثل في فرنسا. وقالت إن القضية بقيت رهينة حسابات سياسية وعلى عائلات شخصيات المقاومة الجزائرية، توكيل محام لنقل جماجم ذويهم ودفنهم بكرامة وتمرير الطلب على وزارة الخارجية لإعطائه طابع دولي موضحة أن القوانين الدولية الأخيرة المتعلقة بالإنسان ورفاه الإنسان، تلزم الدولة الفرنسية بتسليم الهياكل العظمية والجماجم الخاصة بشخصيات المقاومة الجزائرية.

وحول تجريم فرنسا، وملف أرشيف الجزائر، نبهت بن براهم، في تصريحات لـ "الشروق"، إلى أن أكثر من 20 دولة عربية وأروبية مستعدة لان تمنح أرشيف الوثائق التاريخية التي أخذت من البلاد إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، لكن لا توجد أي إرادة، وقالت إن الأزمة المالية الأخيرة ستؤثر سلبا على استرجاع هذا الأرشيف.

وقالت إن ما يطالب به اليوم المؤرخون والباحثون الجزائريون، هو أرشيف الفترة ما بين 1830 و1900، الموجود عند فرنسا، مضيفة "نحن نعلم أن هناك من يخاف على مصالحه ومن كشف بعض الأسرار في حال استرجاع أرشيف الجزائر للفترة 1954 إلى 1962.. الأرشيف العسكري الفرنسي الذي اخذ من الجزائر من حقنا استرجاعه".

وطالبت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، وزارة المجاهدين بإصدار بطاقات للباحثين الجزائريين الأحرار قصد التسهيل لهم الحصول على أرشيف الجزائر في فرنسا، مؤكدة أن ثمن الوثيقة الواحدة يكلف حوالي 75اورو وهي تكاليف يجب أن تكون على عاتق الدولة.

وترى بن براهم، أن حصول على الجزائر على أرشيفها في فرنسا، هو خطوة أولى لتجريم الاستعمال الفرنسي عن التفجيرات النووية أو ما كان يسمى بالتجارب النووية والتي أجريت في صحراء الجزائر سنة 1960، مؤكدة أن مخلفات هذه التفجيرات أو ما أسمته بـ "الإرث المسموم"، سيبقى يقتل الجزائريين في صمت على مدى 24الف و400 سنة، بعد تلوث البيئة بمعدن "البلوتونيوم".

وطالبت المتحدثة الحكومة الفرنسية، ببناء مستشفيين لعلاج السرطان في الجزائر من تكاليفها الخاصة، واحد للأطفال وآخر للكبار، حيث قالت إنه بعد 50 سنة من التفجيرات النووية الفرنسية، بدأ داء السرطان يعرف طريقه إلى الجزائريين، وتفشى مؤخرا بفعل "البلوتونيوم" المتواجد في البيئة ولم تستبعد بن براهم، تراجع الولادات بشكل كبير مستقبلا خاصة بفعل انتشار سرطان الثدي والرحم و"البروستات" عند الرجال مستقبلا.

وقالت المحامية بن براهم، إن الوقت حان لتقوم فرنسا بدورها في تحديد مكان تفجيراتها النووية، ودفن نفاياتها المتواجدة لحد الآن في الصحراء الجزائرية، عملا بنص قانون دولي يقر بان الملوث هو الذي يدفع التكاليف.