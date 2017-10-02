أطاحت مصالح الشرطة بأفراد شبكة مختصة في تهريب الشباب الجزائري إلى دول أوربية بحرا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، حيث أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص في العقد الثاني من العمر.
وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتهريب الشباب الجزائري إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية، وعليه قامت قوات الشرطة على مستوى أمن دائرة القالة بولاية الطارف، بتدعيم الفرق العاملة ليلا نهارا.
واستغلالا للمعلومات، قامت قوات الشرطة بتوقيف مشتبهين، وبعد التحقيق تبين أنهم بصدد الهجرة إلى دول أوروبية وقد تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الرئيسي الذي وعدهم بإيصالهم إلى إحدى الدول الأوربية مقابل مبلغ مالي.
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توقيف 6 أشخاص احتالوا على مئات الضحايا
الإطاحة بشبكة تهريب جزائريين إلى دول أوروبية بحرا
نوارة.ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أطاحت مصالح الشرطة بأفراد شبكة مختصة في تهريب الشباب الجزائري إلى دول أوربية بحرا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، حيث أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص في العقد الثاني من العمر.
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وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتهريب الشباب الجزائري إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية، وعليه قامت قوات الشرطة على مستوى أمن دائرة القالة بولاية الطارف، بتدعيم الفرق العاملة ليلا نهارا.
واستغلالا للمعلومات، قامت قوات الشرطة بتوقيف مشتبهين، وبعد التحقيق تبين أنهم بصدد الهجرة إلى دول أوروبية وقد تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الرئيسي الذي وعدهم بإيصالهم إلى إحدى الدول الأوربية مقابل مبلغ مالي.