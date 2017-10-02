50 موظفا يقاضون "كا بي سي".. وهذا هو السبب!

قرر 50 صحفيا وعاملا، بقناة الخبر "كاي بي سي"، والتي تم إغلاقها قبل أشهر، من طرف مساهمي مجمع الخبر، مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد شركة "وورد فيزيون"، المالكة للقناة للحصول على مستحقاتهم العالقة منذ شهر ماي من السنة الجارية.

وحسب موقع "الجيري ديبلوماتيك"، فإن المشتكين طالبوا من خلال عريضة الدعوى المرفوعة للجهات القضائية المختصة، مسيري الشركة المالكة لقناة "الخبر"، بدفع أجورهم المتأخرة منذ أشهر، إضافة لتقديم تعويضات عن ضرر التأخير ودفع المستخدم الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي بناء على قيمة الراتب المستحقة قانونا.

وبالرغم من التحاق بعض التقنيين بالتلفزيون الجزائري وصحفيين بقنوات جزائرية خاصة واخرى عربية، على غرار "الغد العربي" و"الدوري والكاس" القطرية، إلا أن بقية عمال "كا بي سي" يبقى مصيرهم المهني غامضا، في وقت يكتنف الغموض مشروع قناة "الخبر tv" الإخبارية، التي قيل انه سيرى النوى هذا العام حسب مسؤولي مجمع "الخبر".