في الحلقة الثالثة من برنامج الاختراعات الأول بالعالم العربي "نجوم العلوم" الموسم التاسع، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق العامة"، تأهل 3 متسابقين فقط إلى مرحلة "المجلس العلمي" ضمن المحطة الأخيرة من التصفيات الأولية في مجال "البيئة والطاقة المتجددة".
هذا وتنوعت المشاريع العلمية التي قدمها الشبان العرب من مختلف الدول، على غرار سوار الملاحة للحجاج، توليد الطاقة عبر المشي، المغسّلة المتحركة، تنظيف فرشاة التجميل بالبخار، إلا انها لم تعجب لجنة التحكيم التي رفضت غالبية "الابتكارات" المعروضة، بسبب عدم تطابقها مع المنطق من جهة، ووجود اختراعات مماثلة لها على أرض الواقع من جهة أخرى.
وستشهد الحلقة المقبلة من "نجوم العلوم" تنافس 32 مرشحا عربيا ضمن مرحلة المجلس العلمي، يتم اختيار 9 منهم للمرور إلى تحدّي نمذجة المنتج، ومن بين هؤلاء المتنافسين، الطالب الجامعي الجزائري أنس عبد النبي المقيم بتركيا، الذي تأهل في حلقة "الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات"، بفضل مشروع ابتكار منظومة أسطول طائرات رباعية المراوح دون طيار (درون) لحماية المواكب الرسمية عبر المراقبة الجوية لها.
وتقوم لجنة تحكيم بقيادة البروفيسور "المزاجي" فؤاد مراد، بتقييم وإقصاء المتسابقين التسعة ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات "نمذجة المنتج وتقييم الأسواق"، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس المتسابقون الأربعة النهائيون للفوز بلقب "أفضل مخترع شاب في العالم العربي"، وتقاسم جائزة قيمتها 600 ألف دولار أمريكي على شكل تمويل تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور. للتذكير يعرض "نجوم العلوم" كل سبت على الساعة السابعة مساءً، دائما وحصريا على شاشتكم المفضلة "الشروق تي في".
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"أنس الجزائري" يتحدى 31 متسابقا على لقب "نجوم العلوم 9"!
حسام الدين. ف
في الحلقة الثالثة من برنامج الاختراعات الأول بالعالم العربي "نجوم العلوم" الموسم التاسع، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق العامة"، تأهل 3 متسابقين فقط إلى مرحلة "المجلس العلمي" ضمن المحطة الأخيرة من التصفيات الأولية في مجال "البيئة والطاقة المتجددة".
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هذا وتنوعت المشاريع العلمية التي قدمها الشبان العرب من مختلف الدول، على غرار سوار الملاحة للحجاج، توليد الطاقة عبر المشي، المغسّلة المتحركة، تنظيف فرشاة التجميل بالبخار، إلا انها لم تعجب لجنة التحكيم التي رفضت غالبية "الابتكارات" المعروضة، بسبب عدم تطابقها مع المنطق من جهة، ووجود اختراعات مماثلة لها على أرض الواقع من جهة أخرى.
وستشهد الحلقة المقبلة من "نجوم العلوم" تنافس 32 مرشحا عربيا ضمن مرحلة المجلس العلمي، يتم اختيار 9 منهم للمرور إلى تحدّي نمذجة المنتج، ومن بين هؤلاء المتنافسين، الطالب الجامعي الجزائري أنس عبد النبي المقيم بتركيا، الذي تأهل في حلقة "الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات"، بفضل مشروع ابتكار منظومة أسطول طائرات رباعية المراوح دون طيار (درون) لحماية المواكب الرسمية عبر المراقبة الجوية لها.
وتقوم لجنة تحكيم بقيادة البروفيسور "المزاجي" فؤاد مراد، بتقييم وإقصاء المتسابقين التسعة ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات "نمذجة المنتج وتقييم الأسواق"، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس المتسابقون الأربعة النهائيون للفوز بلقب "أفضل مخترع شاب في العالم العربي"، وتقاسم جائزة قيمتها 600 ألف دولار أمريكي على شكل تمويل تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور. للتذكير يعرض "نجوم العلوم" كل سبت على الساعة السابعة مساءً، دائما وحصريا على شاشتكم المفضلة "الشروق تي في".