اكتشاف حقول شعير تسقى بالمياه القذرة في المسيلة

حجز عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في المسيلة، مساء السبت، 12 محركا موصولة بأنابيب موجهة لسقي مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بمادة الشعير في منطقة "العواكلة" بحي مزرير الواقع في الجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، وتعود حيثيات القضية حسب ما عُلم من مصالح الدرك الوطني في إطار الخرجات الميدانية التي تهدف إلى الإطاحة بالمتورطين في سقي المحاصيل الزراعية والخضروات بالمياه القذرة وتضييق الخناق عليهم، من أجل الحفاظ على الصحة العمومية.

واستنادا إلى ذات الجهات، فإن دورية ليلية على مستوى إقليم الاختصاص في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا والنصف من ليلة السبت إلى الأحد، بالقرب من الطريق الاجتنابي لطريق الوزن الثقيل بالمكان المسمى العواكلة بحي مزرير، وإثر عملية تمشيط واسعة وبتفتيش الأماكن المجاورة تم العثور على 12 محركا تعمل بالوقود عبارة عن مضخات موصولة بأنابيب السقي عبر عدة أراض مزروعة بمادة الشعير.

ليتم وفق ذات المصدر حجزها وفتح تحقيق في القضية للوصول إلى أصحاب تلك القطع الأرضية التي تقع بجوار الوادي الذي تمر عبره المياه القذرة وكذا التعرف على أصحاب المضخات، على أن يتم تحرير محاضر وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة عن جنحة السقي بالمياه القذرة.