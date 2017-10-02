القاضي طلب منه وكالة من "ذوي القتيلة" سعودي يقاضي شخصا "قتل نملة"!

في حادثة غريبة بمحكمة عفيف العامة، تلقى قاضٍ دعوى غريبة، رفعها مواطن ضد مقيم عربي بحجة قيامه بسحل ودهس "نملة". وفي التفاصيل، ذكر موقع "العربية نت" أن القاضي محمد الفايز قبل دعوى قضائية رفعها سعودي ضد مقيم بحجة قيامه بسحل ودهس "نملة أمام عيني وقتلها وتطبيق النظام الشرعي بحقه"، مضيفا بدعواه أن النملة "مخلوق من مخلوقات الله ولها حق على الخلق". وطالب المدعي بمعاقبة الشخص المدعى عليه بحزم، فيما أصر المواطن أن تدخل دعواه مجلس القضاء.

القاضي فتح جلسة للمدعي "وكيل النملة"، كما سميت معاملته بها وسرد المواطن دعواه أمام القاضي، مثبتا بالأدلة والبراهين أن النمل له حق. وقال القاضي للمواطن: "دعواك قبلت وبصفتك وكيلا لنملة يتضح لي خلال ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من ذوي النملة التي قتلها المدعى عليه، ولا يمكن النظر في قضية ما لم يكن المعني بالأمر حاضرا أو له وكيل شرعي".

القاضي لم يكتفِ، حسب المصدر ذاته، بما قال، بل طلب من المدعي أن يُحضر وكالة شرعية من ذوي النملة "وسوف نطلب المدعى عليه للمحكمة"، عندها لم يجد المواطن الذي صُدم برد القاضي إلا أن يغادر المحكمة.

بدوره، أكد صاحب الدعوى المواطن نصار المرشدي، لـ"العربية.نت"، تفاصيل القضية، وقال: "نعم رفعت قضية ضد المقيم، وأطالب بمقاضاة الشخص المذكور الذي أقدم على سحق وسحل (نملة)، أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية الذي وجه الإنسان المسلم بالرفق والتعامل مع جميع المخلوقات التي خلقها الله باللطف، ومنها النمل وهو مما ورد النهي عن قتله، إضافة إلى النحل والهدهد وغيرها من المخلوقات غير الضارة أو المهددة لحياة الإنسان".

وأضاف المرشدي: "طلبت في دعواي في محكمة عفيف العامة أن يتم تطبيق النظام الشرعي بحقه، وقد وجدت معارضة وانتقادا واسعين من الموظفين في المحكمة وحتى من عرف بمحتوى القضية من المواطنين، وبعد تردد من الموظفين، عرضت القضية على القاضي، وقبلها، وجلست في مجلس القضاء، وسُجل محضر بالجلسة، وما ورد في لائحة الدعوى لدى القاضي، إلا أني تفاجأت برد القاضي، وما زلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني".