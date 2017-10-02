اهتزت بلدية حيزر الواقعة شرق البويرة ليلة السبت إلى الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 سنة على يد صديقه بعد جلسة خمر ومناوشات بينهما، حيث عبر السكان عن تذمرهم من استمرار الوضع المتردي وانتشار بيع الخمور بالمنطقة بما يهدد نسيج المجتمع المحلي ككل.
تفاصيل الحادثة الأليمة التي هزت الشارع البويري برمته، تعود تفاصيلها حسب روايات محلية إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، حيث سبق هذا الموعد جلسة خمر بين الضحية "ق.ابراهيم" وصديقه المتهم "ب. ق" صاحب 32 سنة بغابة إغيل مجبر، أين نشبت بينهما خلافات تطورت إلى مناوشات قبل أن ينتقلا إلى وسط المدينة وبمحاذاة مركز البريد، حيث وجه المتهم طعنة خنجر مفاجئة إلى صدر الضحية الذي سقط أرضا وسط بركة من الدماء، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة أين لفظ آخر أنفاسه هناك، فيما تم توقيف المتهم من طرف مصالح الأمن التي باشرت تحقيقا معمقا حول ظروف الحادثة.
من جهتهم، بعض سكان بلدية حيزر الذين تحدثنا إليهم، عبروا عن تذمرهم من تحول غابة إغيل مجبر إلى وكر لممارسة كل المنكرات بما فيها بيع واحتساء الخمور والمخدرات، واصفين إياها بغابة كولومبيا، وهو الأمر الذي بات حسبهم يهدد بانتشار واسع للجريمة مثل التي حدثت ليلة السبت، موجهين نداءهم إلى الجهات المعنية قصد محاربة الظاهرة والحد من انتشار تعاطي الخمور والمخدرات بالمناطق المشبوهة حفاظا على النسيج الاجتماعي وتحقيق الطمأنينة والأمن الفعليين.
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شاب يقتل صديقه بطعنة خنجر غدرا
جلسة خمر تتحول إلى جريمة قتل وحشية بالبويرة
سفيان. ع
اهتزت بلدية حيزر الواقعة شرق البويرة ليلة السبت إلى الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 سنة على يد صديقه بعد جلسة خمر ومناوشات بينهما، حيث عبر السكان عن تذمرهم من استمرار الوضع المتردي وانتشار بيع الخمور بالمنطقة بما يهدد نسيج المجتمع المحلي ككل.
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تفاصيل الحادثة الأليمة التي هزت الشارع البويري برمته، تعود تفاصيلها حسب روايات محلية إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، حيث سبق هذا الموعد جلسة خمر بين الضحية "ق.ابراهيم" وصديقه المتهم "ب. ق" صاحب 32 سنة بغابة إغيل مجبر، أين نشبت بينهما خلافات تطورت إلى مناوشات قبل أن ينتقلا إلى وسط المدينة وبمحاذاة مركز البريد، حيث وجه المتهم طعنة خنجر مفاجئة إلى صدر الضحية الذي سقط أرضا وسط بركة من الدماء، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة أين لفظ آخر أنفاسه هناك، فيما تم توقيف المتهم من طرف مصالح الأمن التي باشرت تحقيقا معمقا حول ظروف الحادثة.
من جهتهم، بعض سكان بلدية حيزر الذين تحدثنا إليهم، عبروا عن تذمرهم من تحول غابة إغيل مجبر إلى وكر لممارسة كل المنكرات بما فيها بيع واحتساء الخمور والمخدرات، واصفين إياها بغابة كولومبيا، وهو الأمر الذي بات حسبهم يهدد بانتشار واسع للجريمة مثل التي حدثت ليلة السبت، موجهين نداءهم إلى الجهات المعنية قصد محاربة الظاهرة والحد من انتشار تعاطي الخمور والمخدرات بالمناطق المشبوهة حفاظا على النسيج الاجتماعي وتحقيق الطمأنينة والأمن الفعليين.