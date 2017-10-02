تعرض مؤخرا تاجر من بسكرة عمره 44 سنة، لعملية سرقة مثيرة على طريقة الأفلام بطلها شابان (22 و26 سنة) كانا على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103، حيث اقتربا من الضحية وهو أمام باب محله التجاري ورشّاه بمادة مسيلة للدموع، ثم قاما بخطف محفظته التي كانت تحوي مبلغا ماليا يقدر بـ100 ألف دينار ولاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وفور استعادة الضحية لوعيه اتصل مباشرة بالمصالح الأمنية ليقدم شكوى في الموضوع، لتتحرك عناصر الأمن الحضري الخامس مستغلة المواصفات المقدمة من الضحية وبعض المعلومات الدقيقة من المواطنين والجيران لتتمكن خلال فترة وجيزة من التعرف على هوية أحد المشتبه فيهما في هذه القضية.
وبعد توقيفه والتحقيق معه، تبين أن له شريكين آخرين في عملية السرقة ليتم استدراج احدهما وتوقيفه، فيما لا يزال الثالث في حالة فرار، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما اتضح أن الموقوفين تبعا الضحية بعد خروجه من احد البنوك بالولاية إلى غاية وصوله لمحله التجاري ليقوما برشه بغاز مسيل للدموع وخطف محفظته ورميها على الطريق بعد سرقة المبلغ المالي الموجود داخلها، وبتقديم الموقوفين إلى العدالة صدر في حقهما أمر إيداع بتهمة تكوين جمعية أشرار مع جنحة السرقة بالتعدد واستعمال مركبة ذات محرك مع حمل سلاح ابيض محظور بدون مقتضى شرعي ويبقى التحقيق مفتوحا لتوقيف شريكهما الثالث.
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م.ع
تعرض مؤخرا تاجر من بسكرة عمره 44 سنة، لعملية سرقة مثيرة على طريقة الأفلام بطلها شابان (22 و26 سنة) كانا على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103، حيث اقتربا من الضحية وهو أمام باب محله التجاري ورشّاه بمادة مسيلة للدموع، ثم قاما بخطف محفظته التي كانت تحوي مبلغا ماليا يقدر بـ100 ألف دينار ولاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وفور استعادة الضحية لوعيه اتصل مباشرة بالمصالح الأمنية ليقدم شكوى في الموضوع، لتتحرك عناصر الأمن الحضري الخامس مستغلة المواصفات المقدمة من الضحية وبعض المعلومات الدقيقة من المواطنين والجيران لتتمكن خلال فترة وجيزة من التعرف على هوية أحد المشتبه فيهما في هذه القضية.
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وبعد توقيفه والتحقيق معه، تبين أن له شريكين آخرين في عملية السرقة ليتم استدراج احدهما وتوقيفه، فيما لا يزال الثالث في حالة فرار، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما اتضح أن الموقوفين تبعا الضحية بعد خروجه من احد البنوك بالولاية إلى غاية وصوله لمحله التجاري ليقوما برشه بغاز مسيل للدموع وخطف محفظته ورميها على الطريق بعد سرقة المبلغ المالي الموجود داخلها، وبتقديم الموقوفين إلى العدالة صدر في حقهما أمر إيداع بتهمة تكوين جمعية أشرار مع جنحة السرقة بالتعدد واستعمال مركبة ذات محرك مع حمل سلاح ابيض محظور بدون مقتضى شرعي ويبقى التحقيق مفتوحا لتوقيف شريكهما الثالث.