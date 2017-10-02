تعرض مؤخرا تاجران ببلدية تاجموت ثالث تجمع سكني بولاية الأغواط، إلى عملية احتيال من قبل رجل وامرأة ادعيا كونهما زوجين، وسلباهما ما يفوق 3 ملايين سنتيم في شكل سلع مختلفة قبل أن يختفيا عن الأنظار.
تاجر للخردوات كان أول ضحايا المحتال وزوجته المزعومة اللذان توجها إليه أمسية أحد أيام الأسبوع الفارط بعد نزولهما من شاحنة صغيرة على شاكلة شاحنات "هيربين" وطلبا منه مساعدتهما ببعض الأغراض لتأثيث البيت الذي قاما بتأجيره بإحدى الشقق القريبة من محله حسب ادعائهما. فلم يتوان في مساعدتهما بالسماح لهما باقتناء أثاث تزيد قيمته عن مليوني سنتيم مقابل رهن سوارين من ذهب، ظهر فيما بعد أنهما مغشوشان. وحسب الضحية فإنه لم يتذكر أو يعي كيف أنه وافق على هذه المقايضة مع شخص لم يره قط وليس له سابق معرفة به، ولا بمن يعرفونه، ملمحا إلى كونه قد تعرض لممارسات شعوذة شلّت تفكيره وكبحت إدراكه حينها.
وفي اليوم الموالي ذهب إلى الأمن الحضري الخارجي ببلدية تاجموت لرفع شكوى ضد مجهول. بالموازاة مع تحركاته في كل الاتجاهات التي أثمرت حسبه حصوله على ترقيم يعتقد أنه للمركبة التي يستعملها المجرمان. في الوقت الذي لم تمر فيه سوى أيام قلائل، حتى تمكن الاثنان من تنفيذ عملية احتيال أخرى راح ضحيتها تاجر أثاث بنفس البلدية حسب مصادرنا المتطابقة. سلب منه الزوجاين المزعومان وبنفس الكيفية الأولى، أثاثا بقيمة مالية تزيد عن 15 ألف دج.
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"زوجان" يحتالان على التجار بمجوهرات مغشوشة في الأغواط
الشريف داودي
تعرض مؤخرا تاجران ببلدية تاجموت ثالث تجمع سكني بولاية الأغواط، إلى عملية احتيال من قبل رجل وامرأة ادعيا كونهما زوجين، وسلباهما ما يفوق 3 ملايين سنتيم في شكل سلع مختلفة قبل أن يختفيا عن الأنظار.
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تاجر للخردوات كان أول ضحايا المحتال وزوجته المزعومة اللذان توجها إليه أمسية أحد أيام الأسبوع الفارط بعد نزولهما من شاحنة صغيرة على شاكلة شاحنات "هيربين" وطلبا منه مساعدتهما ببعض الأغراض لتأثيث البيت الذي قاما بتأجيره بإحدى الشقق القريبة من محله حسب ادعائهما. فلم يتوان في مساعدتهما بالسماح لهما باقتناء أثاث تزيد قيمته عن مليوني سنتيم مقابل رهن سوارين من ذهب، ظهر فيما بعد أنهما مغشوشان. وحسب الضحية فإنه لم يتذكر أو يعي كيف أنه وافق على هذه المقايضة مع شخص لم يره قط وليس له سابق معرفة به، ولا بمن يعرفونه، ملمحا إلى كونه قد تعرض لممارسات شعوذة شلّت تفكيره وكبحت إدراكه حينها.
وفي اليوم الموالي ذهب إلى الأمن الحضري الخارجي ببلدية تاجموت لرفع شكوى ضد مجهول. بالموازاة مع تحركاته في كل الاتجاهات التي أثمرت حسبه حصوله على ترقيم يعتقد أنه للمركبة التي يستعملها المجرمان. في الوقت الذي لم تمر فيه سوى أيام قلائل، حتى تمكن الاثنان من تنفيذ عملية احتيال أخرى راح ضحيتها تاجر أثاث بنفس البلدية حسب مصادرنا المتطابقة. سلب منه الزوجاين المزعومان وبنفس الكيفية الأولى، أثاثا بقيمة مالية تزيد عن 15 ألف دج.