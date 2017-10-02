آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
-
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
-
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
طعنوا في مصداقية ممثليهم
أعوان الحرس البلدي يحتجون بالبويرة
نظم عدد من أعوان الحرس البلدي، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بالبويرة، للمطالبة بتحقيق العديد من المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة على مستوى الوزارة الوصية، مؤكدين طعنهم في مصداقية ممثليهم على مستواها، وموجهين لهم تهم المتاجرة بقضيتهم.
أعوان الحرس البلدي الذي اعتصموا لفترة أمام مقر الولاية رفعوا عريضة احتجاجية تسلمنا نسخة منها، حيث حملت الأخيرة مطالب قسموها إلى سياسية ومهنية اجتماعية، فضلا عن جميع التعويضات المعنوية كالاعتراف الرسمي بتضحياتهم والمادية المرفقة بالملف المتواجد على مستوى الوزارة الوصية.
ففي الشق السياسي حسب ما جاء في العريضة، طالب المحتجون بالاعتراف الرسمي بتضحيات سلك الحرس البلدي الذي طالبوا بانتدابه إلى وزارة المجاهدين، مع تسمية بعض المؤسسات الرسمية بأسماء ضحايا هذا السلك، فضلا عن الاستفادة من الأوسمة الشرفية على غرار قدماء المجاهدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أما في الشق المهني والاجتماعي فقد حملت عريضة المحتجين عدة مطالب أهمها رفض اعتبار كل من حكيم شعيب وعليوات لحلو كممثلين عنهم على مستوى الوزارة الوصية، بعد أن ضعفت حسبهم مصداقيتهما، كما طالبوا كذلك بإنشاء إطار تنظيمي يمثل منتسبي السلك وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة عن سنوات الخدمة والتقاعد وكذا معاشات الأرامل، إضافة إلى دراسة معمقة لأعوان السلك المشطوبين أو المحالين على المؤسسات العمومية وكذا المؤسسة العسكرية.
كما نوه أصحاب العريضة في نفس الوقت بمجهودات وزير الداخلية حول لم الشمل ودراسة مطالب الحرس البلدي مع رد الاعتبار لفئة من فئات ضحايا الإرهاب، رغم وجود أشخاص في وسطنا كما قالوا يهدفون إلى تلطيخ صورة السلك التي انطبعت حسبهم في الذاكرة الوطنية.
02017/10/09 على 09:011
حابين تخلفو المجاهدين؟؟ فعلا منكم من عمل لاكن الكثير منكم لم يطلق و لا رصاصة التاريخ يعيد نفسه. قديما مجاهدون مزيفون و الان مجاهدون جدد مزيفون الحمدالله الي عشنا تلك الفترة و نعرف شكون لي خدم و شكون لي رقد