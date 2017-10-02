كشف رئيس أمن ولاية ايليزي، عن تناقص كبير لحوادث المرور على مستوى الإقليم الحضري، والذي أرجعه إلى احترام المواطنين لقانون المرور، وإلى نسبة الوعي التي أصبحت لدى المواطن، بفضل الحملات التحسيسية التي تقوم بها الشرطة بشكل دوري.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر أمن الولاية، بخصوص حصيلة نشاطات الشرطة خلال الفترة الصيفية بايليزي، بحيث تم تسجيل ستة حوادث مرور فقط في ظرف ثلاثة أشهر بالإقليم الحضري، تسببت في وفاة شخص وجرح خمسة أشخاص، وفي تعليق رئيس مصلحة الأمن العمومي، أكد بأن خطة العمل الموضوعة كانت ناجعة، بتكثيف التواجد بالنقاط السوداء خلال أوقات الذروة، مما ساهم في تناقص حوادث المرور بشكل ملموس، إضافة إلى تفهم السكان لجميع الإجراءات.
وعن الجرائم، كشف رئيس مصلحة الشرطة القضائية عن الحصيلة، أنه قد تم اتخاذ خطة وقائية، والتي أسفرت عن معالجة 25 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص والممتلكات، تورط فيها 29 شخصا من بينهم أربعة قصر، أما الشرطة الاقتصادية فقد عالجت قضيتين فقط، فيما تم توقيف شخصين بسبب قضايا مؤثرات عقلية، كما كشف رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأنه قد تم تكثيف الخرجات الميدانية خلال الفترات الليلية، والتي تشهد خروج العائلات والسهرات، عند انخفاض درجات الحرارة. وخلال الفترة الصيفية تم تقديم 14 درسا ومحاضرة مختلفة، وتسعة نشاطات مع الغير، وتنظيم ثمانية أبواب مفتوحة.
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أرجعه رئيس أمن الولاية إلى وعي السائقين
تراجع محسوس في عدد حوادث المرور بالإقليم الحضري بولاية ايليزي
م.روابح
كشف رئيس أمن ولاية ايليزي، عن تناقص كبير لحوادث المرور على مستوى الإقليم الحضري، والذي أرجعه إلى احترام المواطنين لقانون المرور، وإلى نسبة الوعي التي أصبحت لدى المواطن، بفضل الحملات التحسيسية التي تقوم بها الشرطة بشكل دوري.
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جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر أمن الولاية، بخصوص حصيلة نشاطات الشرطة خلال الفترة الصيفية بايليزي، بحيث تم تسجيل ستة حوادث مرور فقط في ظرف ثلاثة أشهر بالإقليم الحضري، تسببت في وفاة شخص وجرح خمسة أشخاص، وفي تعليق رئيس مصلحة الأمن العمومي، أكد بأن خطة العمل الموضوعة كانت ناجعة، بتكثيف التواجد بالنقاط السوداء خلال أوقات الذروة، مما ساهم في تناقص حوادث المرور بشكل ملموس، إضافة إلى تفهم السكان لجميع الإجراءات.
وعن الجرائم، كشف رئيس مصلحة الشرطة القضائية عن الحصيلة، أنه قد تم اتخاذ خطة وقائية، والتي أسفرت عن معالجة 25 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص والممتلكات، تورط فيها 29 شخصا من بينهم أربعة قصر، أما الشرطة الاقتصادية فقد عالجت قضيتين فقط، فيما تم توقيف شخصين بسبب قضايا مؤثرات عقلية، كما كشف رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأنه قد تم تكثيف الخرجات الميدانية خلال الفترات الليلية، والتي تشهد خروج العائلات والسهرات، عند انخفاض درجات الحرارة. وخلال الفترة الصيفية تم تقديم 14 درسا ومحاضرة مختلفة، وتسعة نشاطات مع الغير، وتنظيم ثمانية أبواب مفتوحة.