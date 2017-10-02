جيش الاحتلال يقصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بعدما أطلق فلسطينيون صاروخاً أخفق في الوصول إلى الأراضي المحتلة وسقط في القطاع، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الصاروخ كان يفترض أن يصيب المستوطنات الجنوبية، ليل الأحد-الاثنين، لكنه سقط داخل قطاع غزة.

وأضاف البيان الذي صدر باللغة الإنكليزية، إنه "بما أن الصاروخ عرض للخطر حياة مواطنين إسرائيليين وانتهك السيادة الإسرائيلية، استهدفت دبابة ودمرت نقطة مراقبة تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة".

ولم تعلن أي تفاصيل عن الخسائر، الاثنين.

وشنت قوات الاحتلال ثلاث حروب مدمرة على قطاع غزة التي تسيطر عليه حماس منذ 2007.

وتُطلق صواريخ بين فترة وأخرى من قطاع غزة على جنوب فلسطين المحتلة، من جانب جماعات إسلامية معارضة لحماس.

إلا أن سلطات الاحتلال تحمل حماس المسؤولية عن كافة الصواريخ التي يتم إطلاقها من القطاع، بغض النظر عمن يطلقها، وعادة ما تشن هجمات انتقامية رداً على هذه الصواريخ خلال ساعات.