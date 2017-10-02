غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية، الأحد، في ولاية إنديانا مسقط رأسه، بعد أن جثا بعض اللاعبين على ركبهم أثناء عزف النشيد الوطني وهو نوع من التعبير عن الاحتجاج الرمزي بدأ استخدامه العام الماضي ضد العنف الذي تستخدمه الشرطة مع الأقليات العرقية.
وقال بنس في بيان أصدره البيت الأبيض: "غادرت اليوم مباراة فريق كولتس لأن الرئيس ترامب وأنا لن نحترم أي مناسبة لا تبدي احتراماً لجنودنا أو علمنا أو نشيدنا الوطني".
وانتقد الرئيس دونالد ترامب بحدة لاعبين بسبب احتجاجات مشابهة من قبل ودعا دوري كرة القدم الأمريكية إلى وقف هؤلاء اللاعبين. وقال في تغريدة، الأحد، إنه طلب من بنس مغادرة الإستاد "إذا جثا أي لاعب في عدم احترام لبلدنا" وأضاف أنه فخور ببنس وزوجته كارين.
والحق في المشاركة في مثل ذلك الاحتجاج مكفول بموجب الدستور الأمريكي. ورفض القائمون على الدوري التعليق.
ويقول منتقدو اللاعبين الذين يجثون قبل المباراة أثناء عزف النشيد الوطني إنهم يعترضون على أي شكل من أشكال الاحتجاج بغض النظر عن أسبابه لأن تلك المراسم تكرم العلم الأمريكي والمحاربين القدامى.
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لماذا غادر نائب ترامب مباراة رياضية أثناء النشيد الوطني؟
رويترز - الشروق أونلاين
غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية، الأحد، في ولاية إنديانا مسقط رأسه، بعد أن جثا بعض اللاعبين على ركبهم أثناء عزف النشيد الوطني وهو نوع من التعبير عن الاحتجاج الرمزي بدأ استخدامه العام الماضي ضد العنف الذي تستخدمه الشرطة مع الأقليات العرقية.
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وقال بنس في بيان أصدره البيت الأبيض: "غادرت اليوم مباراة فريق كولتس لأن الرئيس ترامب وأنا لن نحترم أي مناسبة لا تبدي احتراماً لجنودنا أو علمنا أو نشيدنا الوطني".
وانتقد الرئيس دونالد ترامب بحدة لاعبين بسبب احتجاجات مشابهة من قبل ودعا دوري كرة القدم الأمريكية إلى وقف هؤلاء اللاعبين. وقال في تغريدة، الأحد، إنه طلب من بنس مغادرة الإستاد "إذا جثا أي لاعب في عدم احترام لبلدنا" وأضاف أنه فخور ببنس وزوجته كارين.
والحق في المشاركة في مثل ذلك الاحتجاج مكفول بموجب الدستور الأمريكي. ورفض القائمون على الدوري التعليق.
ويقول منتقدو اللاعبين الذين يجثون قبل المباراة أثناء عزف النشيد الوطني إنهم يعترضون على أي شكل من أشكال الاحتجاج بغض النظر عن أسبابه لأن تلك المراسم تكرم العلم الأمريكي والمحاربين القدامى.