مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، صباح الاثنين، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول، إن 343 مستوطناً إسرائيلياً، اقتحموا المسجد صباح الاثنين، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأضاف الدبس، إن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات، بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال.

وتابع الدبس: "تخلل الاقتحامات محاولات لأداء طقوس دينية يهودية، حيث تم إبعاد أحد المقتحمين عن المسجد بعد أداءه طقوساً دينية".

وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى.

ويحتفل اليهود هذا الأسبوع بعيد العرش اليهودي (سوكوت بالعبرية).

وكان الدبس قد أشار إلى أن ما يزيد عن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، أمس (الأحد).

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.