يعود المسرحي سليمان بن عيسى بعمله الجديد "ثلاثة أيام قبل.. الساعة" من بوابة مهرجان العالم العربي المرتقب بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة الممتدة ما بين من 27 أكتوبر إلى 12 نوفمبر المقبل.
عودة صاحب رائعة " بابور غرق" الذي أعيد تقديمها مؤخرا بالمسرح الوطني ستكون تحديدا يوم 8 نوفمبر المقبل بالتعاون والتنسيق مع "اس أن برودكسيون".
سليمان بن عيسى الذي أشرف مؤخرا على العرض الذي قدمه طلبة معهد فنون العرض أمام وزير الثقافة قي افتتاح السنة الجامعية يحافظ في عمله الجديد على نفس نهجه في تبنى مشكلات الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه، حيث يطرح عمله الجديد مشكلة التفجيرات الإرهابية التي تعدت المجتمعات الإرهابية لتضرب أوروبا، حيث يتتبع العرض مسار وأسباب التي تقف وراء هذه التفجيرات. المسرحية التي تعالج تردي الأوضاع الأمنية في العالم اليوم يعود من خلالها سيلمان بن عيسى إلى رواية نشرها سابقا ولقيت نجاحا بعنوان "الليلة الأخيرة للمعذب".
سليمان بن عيسى سيمثل الجزائر في كندا رفقة كل من المخرج رشيد بلحاج بفيلمه "النجم" الذي يقتفي فيه اثر شاب يحلم بتكرار حياة نجم الروك مايكل جاكسون، لكن موجة الإرهاب السلفي تمنعه من تحقيق حلمه، كما يعرض بلحاج فيلمه "عطور الجزائر" في ذات التظاهرة التي ستعرض أيضا عرض فيلم "تيمقاد" لفابريس بن شاوش إلى جانب فيلم "يما" لجميلة صحراوي.
في المجال الفكري ستكون الجزائر ممثلة من قبل كل من الباحثة في "يونيسكو" مونية آيت كبورة. والمحامية والمناضلة وسيلة تمزالي، اللتين ستنشطان محاضرات حول "الفن كمرر للذاكرة" من خلال العودة لمؤلفات آسيا جبار.
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يمثل الجزائر في مهرجان العالم العربي بكندا
سليمان بن عيسى يعود في "ثلاثة أيام قبل.. الساعة"
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
يعود المسرحي سليمان بن عيسى بعمله الجديد "ثلاثة أيام قبل.. الساعة" من بوابة مهرجان العالم العربي المرتقب بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة الممتدة ما بين من 27 أكتوبر إلى 12 نوفمبر المقبل.
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عودة صاحب رائعة " بابور غرق" الذي أعيد تقديمها مؤخرا بالمسرح الوطني ستكون تحديدا يوم 8 نوفمبر المقبل بالتعاون والتنسيق مع "اس أن برودكسيون".
سليمان بن عيسى الذي أشرف مؤخرا على العرض الذي قدمه طلبة معهد فنون العرض أمام وزير الثقافة قي افتتاح السنة الجامعية يحافظ في عمله الجديد على نفس نهجه في تبنى مشكلات الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه، حيث يطرح عمله الجديد مشكلة التفجيرات الإرهابية التي تعدت المجتمعات الإرهابية لتضرب أوروبا، حيث يتتبع العرض مسار وأسباب التي تقف وراء هذه التفجيرات. المسرحية التي تعالج تردي الأوضاع الأمنية في العالم اليوم يعود من خلالها سيلمان بن عيسى إلى رواية نشرها سابقا ولقيت نجاحا بعنوان "الليلة الأخيرة للمعذب".
سليمان بن عيسى سيمثل الجزائر في كندا رفقة كل من المخرج رشيد بلحاج بفيلمه "النجم" الذي يقتفي فيه اثر شاب يحلم بتكرار حياة نجم الروك مايكل جاكسون، لكن موجة الإرهاب السلفي تمنعه من تحقيق حلمه، كما يعرض بلحاج فيلمه "عطور الجزائر" في ذات التظاهرة التي ستعرض أيضا عرض فيلم "تيمقاد" لفابريس بن شاوش إلى جانب فيلم "يما" لجميلة صحراوي.
في المجال الفكري ستكون الجزائر ممثلة من قبل كل من الباحثة في "يونيسكو" مونية آيت كبورة. والمحامية والمناضلة وسيلة تمزالي، اللتين ستنشطان محاضرات حول "الفن كمرر للذاكرة" من خلال العودة لمؤلفات آسيا جبار.