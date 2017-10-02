عمليات إعادة الشحن انطلاقا من 45 دينار "جازي باينة" تمكن الزبائن من إجراء مكالمات بدينار واحد

أعلن ماثيو جالفاني، المدير العام لمتعامل الهاتف النقال "جازي"، عن إطلاق عرضا جديدا ودائما "جازي باينة" لزبائن الدفع المسبق، حيث يمكن المشتركين من إجراء المكالمات بدينار واحد فقط، ويتضمن العرض، تقسيما جديدا على مستوى التسعيرة، بغرض تلبية احتياجات الزبائن الحاليين والمستقبليين.

وقال جالفاني، خلال ندوة صحفية نظمها المتعامل، الأحد، بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن العرض الحصري "جازي باينة"، يوّفر للمشترك مكالمات مقابل دينار واحد، مايمكن الزبون من استهلاك رصيده بالكامل ويسمح المكالمة نحو كل الشبكات بـ 1 دج .

وأضاف مدير عام "جازي"، أن العرض الجديد، يمنح مزايا إضافية فريدة من نوعها، حيث يتحصل الزبون على 10 رسائل قصيرة إلى جازي صالحة لمدة 24 ساعة، عند إرسال 3 رسائل نصية قصيرة خلال الشهر، كما سيستفيد الزبون من 25 ميغابايت صالحة لمدة 24 ساعة عند استهلاك 5 ميغا بايت من الانترنت خلال الشهر.

وقال ماثيو جالفاني، أن العرض المعلن عنه، سيتيح للزبائن إجراء عمليات إعادة الشحن انطلاقا من 45 دينار، بالإضافة إلى إمتيازات إضافية لفائدة الزبائن، بالدخول إلى القائمة *707 # لشراء حزم الانترنت، "أميغو اليومي" و"سبيد اليومي" و"سبيد الساعي" للنهار أو لليل.

وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص التسعيرة بالثانية، وكيفية تبديل المشتركين الحاليين بصيغ أخرى للإستفادة من العرض الجديد، قال جالفاني، أن العرض الجديد يمكن المشترك من استهلاك آخر رصيد له في الشريحة، بالاضافة إلى أن المشترك الحالي يمكن له تبديل الصيغة الى العرض عن طريق تشكيل" # 9*720* " مقابل مبلغ 100 دينار، للإستفادة من عرض "جازي باينة". مضيفا ان سعر شريحة عرض جازي باينة تقدر بـ 300دج مع رصيد ترحيبي بـ 50 دج، وmo 50 من الانترنت.

ويحتوي العرض الجديد على امتياز مكالمات وطنية بـ 1 دج خلال 5 ثواني، وانترنت بـ 5 دج، ونظام الفوترة بتجزئات 5 ثا، بالإضافة إلى امتياز الأنترنت المهداة صالحة لـ 7 أيام .

ونوّه المتحدث، إن نقاط بيع "جازي" عبر كل الولايات، على دارية بالعرض الجديد الذي أصبح حيز التطبيق منذ بدء الإعلان عليه، كما دع الزبائن إلى الاقتراب من مراكز خدمات المتعامل، ونقاط البيع مزودين، ببطاقة التعريف الوطنية، للحصول على الشريحة الخاصة والاستفادة الكاملة من عرض "جازي باينة".