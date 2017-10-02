بعد وفاة شابّ من باتنة وإصابة 3 أطفال بتيارت .. الدكتور فورار: الملاريا بالجزائر "مستوردة" ولا داعي للقلق!

أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار، الأحد، أن حالات الملاريا التي تسجل بالجزائر من حين لآخر كلها "حالات مستوردة ولا تدعو للقلق".

مُوضحا أن الحالة التي تم الكشف عنها بولاية باتنة الأسبوع الماضي، متعلقة بمواطن سافر إلى بلد افريقي، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة في تناول الأدوية، وداعيا جميع المسافرين إلى البلدان التي ينتشر فيها هذا المرض، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة العلاج قبل وخلال وبعد العودة من السفر".

وذكر المتحدث بأن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بتشخيص مبكر حول هذا المرض "المستورد بالجزائر"، إلا بعد الإعلان عن حالات يتم التكفل بها فورا بالمؤسسات الاستشفائية، ومشيرا إلى تسجيل خلال سنة 2016 بين 400 و500 حالة كلها كانت مستوردة.

وفي موضوع آخر، يٌطرح لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمؤسّسات الصحية والصيدليات ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنه الدكتور فورار، الذي أكد أهمية هذا اللقاح، سيّما للمصابين بأمراض مزمنة وحوامل وأطفال، وكاشفا عن استيراد معهد باستور الجزائر لـ 2.5 مليون جرعة، مع امكانية استيراد كميات إضافية عند الضرورة.