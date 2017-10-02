أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار، الأحد، أن حالات الملاريا التي تسجل بالجزائر من حين لآخر كلها "حالات مستوردة ولا تدعو للقلق".
مُوضحا أن الحالة التي تم الكشف عنها بولاية باتنة الأسبوع الماضي، متعلقة بمواطن سافر إلى بلد افريقي، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة في تناول الأدوية، وداعيا جميع المسافرين إلى البلدان التي ينتشر فيها هذا المرض، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة العلاج قبل وخلال وبعد العودة من السفر".
وذكر المتحدث بأن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بتشخيص مبكر حول هذا المرض "المستورد بالجزائر"، إلا بعد الإعلان عن حالات يتم التكفل بها فورا بالمؤسسات الاستشفائية، ومشيرا إلى تسجيل خلال سنة 2016 بين 400 و500 حالة كلها كانت مستوردة.
وفي موضوع آخر، يٌطرح لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمؤسّسات الصحية والصيدليات ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنه الدكتور فورار، الذي أكد أهمية هذا اللقاح، سيّما للمصابين بأمراض مزمنة وحوامل وأطفال، وكاشفا عن استيراد معهد باستور الجزائر لـ 2.5 مليون جرعة، مع امكانية استيراد كميات إضافية عند الضرورة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1أسعار خيالية لسيارات "خردة".. والأزمة المالية هي السبب
2ازدحام مروري رهيب بالعاصمة ومسؤولون يستنجدون بـ"الجيروفار"
3جلسة خمر تتحول إلى جريمة قتل وحشية بالبويرة
4"زوجان" يحتالان على التجار بمجوهرات مغشوشة في الأغواط
5شاب من البيّض يصمّم ماكنات لفّ الحديد بإمكانيات بسيطة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
محمد الهادي الحسني
صدق الكذوب
جمال لعلامي
"طريحة" على المقاس!
صالح عوض
السودان... انهيار الحصار
قادة بن عمار
(الـ) غلام وبن..(الـ) شيخ!
عمار يزلي
المطابع لحل أزمة المصانع
جمال لعلامي
جميعنا "والف"!
محمد حمادي
عرّابو الفشل يعُودون في نوفمبر؟!
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
الفيديو
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
بعد وفاة شابّ من باتنة وإصابة 3 أطفال بتيارت .. الدكتور فورار:
الملاريا بالجزائر "مستوردة" ولا داعي للقلق!
نادية سليماني
أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار، الأحد، أن حالات الملاريا التي تسجل بالجزائر من حين لآخر كلها "حالات مستوردة ولا تدعو للقلق".
تغطيات ذات صلة
الملاريا بالجزائر "مستوردة" ولا داعي للقلق!
صعود المياه بالأراضي الفلاحية يهدّد الثروة بأدرار
تراجع محسوس في عدد حوادث المرور بالإقليم الحضري بولاية ايليزي
أعوان الحرس البلدي يحتجون بالبويرة
مؤسسة عمومية للتبريد تخدع أربعة وزراء وتوهمهم بأنها تشتغل بالوادي
مُوضحا أن الحالة التي تم الكشف عنها بولاية باتنة الأسبوع الماضي، متعلقة بمواطن سافر إلى بلد افريقي، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة في تناول الأدوية، وداعيا جميع المسافرين إلى البلدان التي ينتشر فيها هذا المرض، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة العلاج قبل وخلال وبعد العودة من السفر".
وذكر المتحدث بأن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بتشخيص مبكر حول هذا المرض "المستورد بالجزائر"، إلا بعد الإعلان عن حالات يتم التكفل بها فورا بالمؤسسات الاستشفائية، ومشيرا إلى تسجيل خلال سنة 2016 بين 400 و500 حالة كلها كانت مستوردة.
وفي موضوع آخر، يٌطرح لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمؤسّسات الصحية والصيدليات ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنه الدكتور فورار، الذي أكد أهمية هذا اللقاح، سيّما للمصابين بأمراض مزمنة وحوامل وأطفال، وكاشفا عن استيراد معهد باستور الجزائر لـ 2.5 مليون جرعة، مع امكانية استيراد كميات إضافية عند الضرورة.