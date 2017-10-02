أشعل البرلمان بحضوره هذا ما فعله النواب المغاربة عندما حضر وزير إسرائيلي جلسة لهم

احتج نواب مغاربة، الأحد، داخل البرلمان على حضور وفد إسرائيلي مؤتمراً نظّمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة.

وتظاهر البرلمانيون، داخل القاعة المخصصة للمؤتمر، بعد ظهور الوفد الإسرائيلي، مما جعل المؤتمر يتوقف لمدة طويلة.

ورفض البرلمانيون، حضور الوفد الإسرائيلي، معتبرين ذلك "استفزازاً للشعب المغربي".

وينظم البرلمان المغربي، مناظرة برلمانية دولية، حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، منذ أمس (الأحد) وحتى اليوم (الاثنين).

وقال عبد الحق حيسان البرلماني، عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارية) مخاطباً وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيريتس داخل القاعة التي احتضنت المؤتمر: "أنت مجرم حرب ويجب أن تغادر المغرب".

وأضاف: "أنت مجرم ضد الإنسانية قتلت الأطفال والأبرياء، ويجب أن تغادر البرلمان، ونحن نرفض حضورك وحضور الوفد المرافق لك".

ورفع البرلمانيون المغاربة، العلم الفلسطيني، ولافتات داخل القاعة المخصصة للمؤتمر تطالب بطرد الوفد.

ونظَّم بعض البرلمانيين، قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، وقفة داخل البرلمان، تعبيراً عن رفضهم حضور الوفد الإسرائيلي.

والسبت، أعلنت ثلاث كتل برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) رفضها مشاركة وفد إسرائيلي، بينهم وزير الدفاع السابق بيريتس.

جاء ذلك في بيان مشترك للفرق (كتل) البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، ونقابة الإتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارية).

وقالت الكتل البرلمانية، إنها "تلقت باستهجان كبير خبر حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب بيريتس إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية".

وأكدت أن "هذا الحضور تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية".

يشار إلى أن عمير بيريتس من مواليد المغرب في العام 1952 قبل أن تهاجر عائلته إلى فلسطين المحتلة، وبرز كنقابي حيث ترأس إتحاد نقابات العمال الإسرائيلية لعدة سنوات، بعد ذلك شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة ما بين 2006-2007.

ويشغل بيريتس حالياً مقعداً في الكنيست الإسرائيلي عن تكتل الإتحاد الصهيوني (يسار الوسط) الذي تأسس في ديسمبر 2014 من قبل حزب العمل الإسرائيلي والحزب الوسطي هاتنوعا برئاسة تسيبي ليفني.

وفي سنة 2006 التقى بيريتس بصفته رئيس حزب العمل الإسرائيلي بالملك محمد السادس في قصره في مدينة فاس بحضور مستشاريه أندريه أزولاي والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية آنذاك عن بيريتس قوله، إنه تبادل مع الملك محمد السادس وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بعملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل الظرفية الحالية التي تشهدها المنطقة وأعرب عن سعادته بوجوده في المغرب، وقال إنه يكن كل الحب والتقدير للمغرب والشعب المغربي.

ويتهم عدد من المناهضين للتطبيع بيريتس بالوقوف وراء "مجزرة قانا الثانية"، حينما كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي والتي وقعت في 30 جويلية 2006 أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وسقط خلالها عشرات القتلى، عدد كبير منهم من الأطفال.