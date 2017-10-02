تحوز مصالح الجمارك على قائمة لـ 122 كتاب ديني، سياسي وأمني ممنوع من الدخول إلى الجزائر وعرضها في الصالون الكتاب الدولي المزمع انطلاقه في 25 من الشهر الجاري، وهي العناوين التي لم يتحصل أصحابها على رخصة الدخول من الهيئة المخولة بمراقبة الكتاب وكذا تأشيرة العبور من شرطة الحدود.
وأوضح مسؤول بمفتشية أقسام الجمارك لـ"الشروق"، أن حاويات الكتب القادمة من مختلف الدول على غرار لبنان، العراق، مصر، فرنسا، إيطاليا، دانمارك، أمريكا، إنجلترا، وسوريا، ستصل ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وهي كلها كتب صادرة عن أزيد من 230 دار نشر فيما تحفظت الهيئة المخولة بمراقبة الكتاب على دخول 122 عنوان والسلطات الجزائرية أبلغت دور النشر بعدم الترخيص بعرضها في الصالون الدولي للكتاب.
كما تقوم الجمارك - يقول المصدر ذاته - بمراقبة الكتب المقبولة لدخول الصالون أما الكتب التي لا تحوز على موافقة مبدئية من الهيئة المخولة تقوم إدارة الجمارك بإيداعها بمخزن تابع لقابض الجمارك إلى حين حصول على رخصة أو إعادتها.
بالمقابل، يضيف مصدرنا أنه تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للجمارك سيتم تشكيل فرقة سرية تتكون من رئيس زمرة وضباط جمارك لمراقبة الكتب الممنوعة التي يمكن إدخالها بطريقة أو أخرى خلال الصالون وإن حدث ذلك سيتم سحب هذه العناوين وتحرير مخالفة ضد أصحابها .
وعن عناوين الكتب الممنوع عرضها خلال الصالون الدولي للكتاب، قال المصدر أنها تدور حول النساء وداعش وإسرائيل على غرار "سيناريوهات مابعد داعش في سوريا" وهو كتاب من شأنه أن يهدد الأمن الفكري بمجموعة من الأفكار التي تأتي في معظم الأحيان من جماعات التطرف والتشدد الفكري، ومثيرو الفتن ودعاة الفرقة والطائفية، وكذا الكتاب أربيل شارون الذي يتضمن مشاريع السلام لحل الصراع بين الدول العربية وإسرائيل"، وكذا كتاب يروج لكيفية ضرب النساء صادر عن أحد دور النشر بجمهورية مصر العربية، إلى جانب منع جميع المصاحف القادمة من سوريا، العراق، مصر ولبنان، إلى غاية حصول أصحابها على تراخيص عرضها من طرف وزارة الشؤون الدينية.
أما فيما يتعلق بالتنظيم يقول المصدر ذاته، أن جميع دور النشر التي ستشارك في الصالون الدولي للكتاب ملزمة بفتح حساب بنكي "INR" لتحويل إيرادات البيع بالدينار الجزائري، كما أن كل الكتب المعروضة مصرحة ببيعها في إطار الصالون الدولي للكتاب، خلال المدة المحددة للجمهور العريض، في إطار الحصة المخصصة من طرف الحكومة الجزائرية، ولا يمكن البيع بعد ذلك.
إلى جانب ذلك - يضيف محدثنا - فإن الكتب التي يتم بيعها تجمرك لدى الجمارك بدون رسوم وحقوق جمركية وبدون شكليات بنكية، كما يتم توجيه الكتب إلى مكان العرض، عند وصولها إلى مكاتب الدخول مطار، ميناء، ميناء جاف ومركز حدودي، حيث تشمع الحاويات وتوجه مباشرة إلى مخزن الساحل المتواجد بالصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض ويتم مراقبة التشميع من طرف أعوان الجمارك، فيما يتم وضع الكتب تحت نظام القبول المؤقت، الكتب المرخص لها تخضع للتصريح الجمركي رمز 78 ـ 10 لمدة شهر ابتداء من يوم فتح الصالون.
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نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تحوز مصالح الجمارك على قائمة لـ 122 كتاب ديني، سياسي وأمني ممنوع من الدخول إلى الجزائر وعرضها في الصالون الكتاب الدولي المزمع انطلاقه في 25 من الشهر الجاري، وهي العناوين التي لم يتحصل أصحابها على رخصة الدخول من الهيئة المخولة بمراقبة الكتاب وكذا تأشيرة العبور من شرطة الحدود.
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وأوضح مسؤول بمفتشية أقسام الجمارك لـ"الشروق"، أن حاويات الكتب القادمة من مختلف الدول على غرار لبنان، العراق، مصر، فرنسا، إيطاليا، دانمارك، أمريكا، إنجلترا، وسوريا، ستصل ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وهي كلها كتب صادرة عن أزيد من 230 دار نشر فيما تحفظت الهيئة المخولة بمراقبة الكتاب على دخول 122 عنوان والسلطات الجزائرية أبلغت دور النشر بعدم الترخيص بعرضها في الصالون الدولي للكتاب.
كما تقوم الجمارك - يقول المصدر ذاته - بمراقبة الكتب المقبولة لدخول الصالون أما الكتب التي لا تحوز على موافقة مبدئية من الهيئة المخولة تقوم إدارة الجمارك بإيداعها بمخزن تابع لقابض الجمارك إلى حين حصول على رخصة أو إعادتها.
بالمقابل، يضيف مصدرنا أنه تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للجمارك سيتم تشكيل فرقة سرية تتكون من رئيس زمرة وضباط جمارك لمراقبة الكتب الممنوعة التي يمكن إدخالها بطريقة أو أخرى خلال الصالون وإن حدث ذلك سيتم سحب هذه العناوين وتحرير مخالفة ضد أصحابها .
وعن عناوين الكتب الممنوع عرضها خلال الصالون الدولي للكتاب، قال المصدر أنها تدور حول النساء وداعش وإسرائيل على غرار "سيناريوهات مابعد داعش في سوريا" وهو كتاب من شأنه أن يهدد الأمن الفكري بمجموعة من الأفكار التي تأتي في معظم الأحيان من جماعات التطرف والتشدد الفكري، ومثيرو الفتن ودعاة الفرقة والطائفية، وكذا الكتاب أربيل شارون الذي يتضمن مشاريع السلام لحل الصراع بين الدول العربية وإسرائيل"، وكذا كتاب يروج لكيفية ضرب النساء صادر عن أحد دور النشر بجمهورية مصر العربية، إلى جانب منع جميع المصاحف القادمة من سوريا، العراق، مصر ولبنان، إلى غاية حصول أصحابها على تراخيص عرضها من طرف وزارة الشؤون الدينية.
أما فيما يتعلق بالتنظيم يقول المصدر ذاته، أن جميع دور النشر التي ستشارك في الصالون الدولي للكتاب ملزمة بفتح حساب بنكي "INR" لتحويل إيرادات البيع بالدينار الجزائري، كما أن كل الكتب المعروضة مصرحة ببيعها في إطار الصالون الدولي للكتاب، خلال المدة المحددة للجمهور العريض، في إطار الحصة المخصصة من طرف الحكومة الجزائرية، ولا يمكن البيع بعد ذلك.
إلى جانب ذلك - يضيف محدثنا - فإن الكتب التي يتم بيعها تجمرك لدى الجمارك بدون رسوم وحقوق جمركية وبدون شكليات بنكية، كما يتم توجيه الكتب إلى مكان العرض، عند وصولها إلى مكاتب الدخول مطار، ميناء، ميناء جاف ومركز حدودي، حيث تشمع الحاويات وتوجه مباشرة إلى مخزن الساحل المتواجد بالصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض ويتم مراقبة التشميع من طرف أعوان الجمارك، فيما يتم وضع الكتب تحت نظام القبول المؤقت، الكتب المرخص لها تخضع للتصريح الجمركي رمز 78 ـ 10 لمدة شهر ابتداء من يوم فتح الصالون.