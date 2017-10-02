ستعرض أول تلفاز أندرويد مصنع في الجزائر "إيريس" ضيفة شرف شريكها "ميدياتيك" في معرض "جيتكس" 2017

أعلنت الشركة الرائدة في التكنولوجيا "إيريس"، عن مشاركتها في المعرض الدولي للتكنولوجيا والإعلام المنظم بالخليج "جيتكس" أيام 8 و12 أكتوبر المقبل، قصد التطلع على الوجهات الجديدة في السوق الدولية.

وقالت الشركة ، في بيان لها، الإثنين، تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أنها ستكون حاضرة بالصالون الدولي"جيتيكس" بمعية شريكها التكنولوجي "ميدياتيك"، لتسليط الضوء على المنتوج الجزائري، وعرض استراتيجية الشركة وأنشتطتها بغية التطلع على خبرات الشركات العالمية.

وستقوم "إيريس"، خلال الحدث العالمي، بالكشف على جوهرها التكنولوجي، وهو أول تلفاز أندرويد مصنع في الجزائر، حيث يقدم التلفاز الفريد من نوعه-حسب ذات البيان- العديد من الإمتيازات، أهما "كرومكاست مدمج" الذي يسمح بالعرض الفوري لمحتوى التطبيقات الخاصة بالمستخدم من خلال الهاتف الذكي أو اللوحة الرقمية، بالإضافة إلى التحكم الصوتي الذي يمّكن من التفاعل مع التلفاز، والتنقل بين التطبيقات والبحث على المحتوى ببساطة، عبر التحكم الصوتي، بالإضافة إلى العديد من الخصائص التي سيتم الكشف عنها أثناء المعرض.

كما ستعرض الشركة، خلال تواجدها بالصالون الدولي "جيتيكس" بالخليج، مجموعة من الهواتف الذكية وأحدث الابتكارات التكنولوجية الأخرى لمنتجاتها.