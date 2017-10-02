شل سكان قرية ثوريرث عدني ببلدية مقلع شرق ولاية تيزي وزو، الأحد، مقر دائرة مقلع، احتجاجا على جملة من النقائص التي نغصت عليهم حياتهم وأبقتها السلطات على هامش اهتمامها، في مقدمتها ازمة الماء الشروب والطريق المهترئ.
السكان أكدوا أن الاحتجاج والإقدام على غلق مقر الدائرة، يعد الحل الأخير لتعاملهم وتعنت السلطات المتجاهلة لمطالبهم، حيث سبق وأن رفعوا جملة انشغالاتهم للمسؤولين، إلا انه لا حياة لمن تنادي.
المشكل الأساس والذي أرق حياة هؤلاء يتمثل في الجفاف المستمر للحنفيات عبر قرية تضم 5 آلاف ساكن، حيث لا تصلهم سوى مرة واحدة في الأسبوع وبكميات لا تستجيب إطلاقا لحاجياتهم، ما جعلهم يطالبون بغلاف مالي مقدر بـ5 ملايين دينار، قصد تزويد منبع القرية بمولد كهربائي ذي ضغط عال، لضخ المياه إلى المنازل، حيث يحتوي المنبع الذي تم تهيئته بما يزيد عن 200 مليون سنتيم من أموال السكان منذ سنوات، على مخزون كاف لتموين السكان عبره، إذ يعد الحل المناسب للقضاء على هذا المشكل -حسبهم-.
ومن جهة أخرى، استنكروا عدم إقدام السلطات المحلية على تزفيت الطريق الذي يربط القرية بالعالم الخارجي والممتد على طول 4 كلم، حيث قام السكان ومنذ سنة 1985 بفتحه بوسائلهم الخاصة وبقي على حاله منذ ذلك التاريخ، وقد طالبوا مرات عديدة بضرورة تهيئته وتزفيته، إلا انه بقي على حاله، يتطاير غبارا في الصيف، ويتحول الى برك لمياه الأمطار والأوحال شتاء.
السكان أكدوا أن احتجاجهم لن يتوقف عند وعود تقطعها السلطات المحلية، بل سيستمر إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي لا تتعدى خانة الشرعية.
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للمطالبة بالماء الشروب وتزفيت الطريق
سكان قرية ثوريرث عدني يغلقون مقر دائرة مقلع
رانية. م
شل سكان قرية ثوريرث عدني ببلدية مقلع شرق ولاية تيزي وزو، الأحد، مقر دائرة مقلع، احتجاجا على جملة من النقائص التي نغصت عليهم حياتهم وأبقتها السلطات على هامش اهتمامها، في مقدمتها ازمة الماء الشروب والطريق المهترئ.
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السكان أكدوا أن الاحتجاج والإقدام على غلق مقر الدائرة، يعد الحل الأخير لتعاملهم وتعنت السلطات المتجاهلة لمطالبهم، حيث سبق وأن رفعوا جملة انشغالاتهم للمسؤولين، إلا انه لا حياة لمن تنادي.
المشكل الأساس والذي أرق حياة هؤلاء يتمثل في الجفاف المستمر للحنفيات عبر قرية تضم 5 آلاف ساكن، حيث لا تصلهم سوى مرة واحدة في الأسبوع وبكميات لا تستجيب إطلاقا لحاجياتهم، ما جعلهم يطالبون بغلاف مالي مقدر بـ5 ملايين دينار، قصد تزويد منبع القرية بمولد كهربائي ذي ضغط عال، لضخ المياه إلى المنازل، حيث يحتوي المنبع الذي تم تهيئته بما يزيد عن 200 مليون سنتيم من أموال السكان منذ سنوات، على مخزون كاف لتموين السكان عبره، إذ يعد الحل المناسب للقضاء على هذا المشكل -حسبهم-.
ومن جهة أخرى، استنكروا عدم إقدام السلطات المحلية على تزفيت الطريق الذي يربط القرية بالعالم الخارجي والممتد على طول 4 كلم، حيث قام السكان ومنذ سنة 1985 بفتحه بوسائلهم الخاصة وبقي على حاله منذ ذلك التاريخ، وقد طالبوا مرات عديدة بضرورة تهيئته وتزفيته، إلا انه بقي على حاله، يتطاير غبارا في الصيف، ويتحول الى برك لمياه الأمطار والأوحال شتاء.
السكان أكدوا أن احتجاجهم لن يتوقف عند وعود تقطعها السلطات المحلية، بل سيستمر إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي لا تتعدى خانة الشرعية.