بسبب تلاعب ديوان الترقية والتسيير العقاري والشركة المنجزة أصحاب مشروع 100 مسكن تساهمي في ذراع بن خدة يحتجون

استنكرت جمعية صحفيي ومراسلي ولاية تيزي وزو، التأخر والتماطل المسجلين في انجاز مشروع 100 مسكن تساهمي التابع لمنتسبي المهنة في الولاية والواقع في بلدية ذراع بن خدة غرب تيزي وزو، مطالبة في بيان موجه للوالي وبقية المسؤولين بتدخل السلطات والنظر في تسيير هذا المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا وتلاعبا اكبر من طرف الشركة المشرفة على أشغال الإنجاز بتواطؤ ديوان الترقية والتسيير العقاري.

البيان شدد على التأخر الملحوظ في إنهاء الأشغال واستلامه نهاية السنة الجارية كأقصى حد، وهو ما وعدت مؤسسة "حاوش" المشرفة على الإنجاز، الالتزام به واستدراك التأخر المسجل، والذي كان يتهم ديوان الترقية والتسيير العقاري بعرقلته والتأخر في دفع مستحقاته.

الجمعية وبعد الزيارة الميدانية التي قادت أعضاءها إلى ورشة المشروع، حررت تقريرا مفصلا مرفقا بالصور، ووجهت نسخا منه إلى الجهات المعنية وعلى رأسها والي تيزي وزو، للتنديد برداءة مواد البناء المستعملة وعدم احترام معايير البناء السليمة، وهي الأمور التي سبق وتم تحذير المؤسسة بشأنها عبر محاضر وإعذارات قدمها ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن التلاعب والتماطل بقيا سيد الموقف، سواء من حيث تقدم نسبة الأشغال ونوعيتها، إضافة إلى قلة عدد العمال والتأخر في دفع أجورهم.

الجمعية أكدت أنها راسلت والي تيزي وزو وستراسل وزير القطاع، للوقوف على حجم التجاوزات التي سبق وقام بها الديوان بخصوص تغيير التصاميم الموقع عليها وكذا المساحة المتفق عليها، حيث تم إقصاء شرفات الشقق دون إعلام المنتسبين للمشروع وغيرها من الخروقات التي تعرقل تقدم الأشغال واحترام الآجال المتفق عليها آنفا.

ومن جهته، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد "توفيق بوتريد" أكد بأن مصالحه قامت بما عليها تجاه المقاول، وقد تم إعذاره مرتين عن تأخر الأشغال ونوعيتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه إذا ما استمر في التلاعب والتنصل من مسؤوليته.