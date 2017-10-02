قالت وكالة الأنباء الإيطالية الحكومية (أنسا)، إن سفينة تونسية وزورق مهاجرين يقل نحو 70 مهاجراً اصطدما، الاثنين، في المياه الواقعة بين تونس ومالطا وإن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقالت سلطات البلدين، إن أربع سفن إيطالية وطائرة مالطية أرسلت إلى الموقع ولم تؤكد تفاصيل الحادث.
وقالت "أنسا"، إن زورق المهاجرين غرق.
وقال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي، إن سفينتين تابعيتين لحرس السواحل وزورقاً تابعاً للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت للمساعدة في مهمة إنقاذ.
وأضاف أن حرس السواحل المالطي ينسق عملية الإنقاذ.
وقال متحدث باسم الجيش المالطي، إن طائرة مالطية في طريقها إلى الموقع.
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تصادم بين سفينة تونسية وزورق مهاجرين وأنباء عن قتلى
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وكالة الأنباء الإيطالية الحكومية (أنسا)، إن سفينة تونسية وزورق مهاجرين يقل نحو 70 مهاجراً اصطدما، الاثنين، في المياه الواقعة بين تونس ومالطا وإن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وقالت سلطات البلدين، إن أربع سفن إيطالية وطائرة مالطية أرسلت إلى الموقع ولم تؤكد تفاصيل الحادث.
وقالت "أنسا"، إن زورق المهاجرين غرق.
وقال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي، إن سفينتين تابعيتين لحرس السواحل وزورقاً تابعاً للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت للمساعدة في مهمة إنقاذ.
وأضاف أن حرس السواحل المالطي ينسق عملية الإنقاذ.
وقال متحدث باسم الجيش المالطي، إن طائرة مالطية في طريقها إلى الموقع.