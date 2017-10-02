إحباط محاولة هجرة 21 شخصا غرب البلاد توقيف 6 تجار مخدرات بتمنراست والوادي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأحد، ستة تجار مخدرات وحجز 62 كيلوغراما من الكيف المعالج في ولايتي عين تموشنت والوادي.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 08 أكتوبر 2017 بعين تموشنت، ستة (06) تجار مخدرات وحجزت (45) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة أخرى (17) كيلوغرام من نفس المادة بالوادي".

وبتمنراست وعين قزام، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبع (07) مركبات رباعية الدفع و(11.62) طنا من المواد الغذائية ومواد صيدلانية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (1530) قرصا مهلوسا ببشار.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحرس السواحل بعين تموشنت ومستغانم، محاولات هجرة غير شرعية لـ (21) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية، في حين تم توقيف (57) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وبشار وأدرار وورقلة.