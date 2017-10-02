هددت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"رد حازم وعنيف" حال إقدامها على إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "رد إيران على أمريكا سيكون حازماً وعنيفاً وقاسياً، في حال ارتكبت خطأ إستراتيجياً بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ونأمل ألا ترتكب هذا الخطأ".
وأضاف "آمل من عقلاء القوم والحكماء.. في أمريكا أن يتخذوا ما يلزم للحيلولة دون اتخاذ مثل هذا القرار الخطير".
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أشار قاسمي إلى أن "الدول الأوروبية تعارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق وهي ستواصل تعاونها مع إيران".
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن "إجراءات جديدة ضد طهران، أبرزها وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية".
وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا التوجه يأتي ضمن سعي الإدارة الأمريكية لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الجاري.
وأمس (الأحد)، حذر قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الولايات المتحدة من أنه "إذا وضعت واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب فإننا سنعتبر القوات الأمريكية في العالم وخاصة في منطقتنا كتنظيم داعش"، حسب وكالة "فارس".
ويكشف ترامب، الخميس المقبل عن "إستراتيجية شاملة حول الاتفاق النووي السيئ مع إيران"، حسب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان.
وفي 14 سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على 11 كياناً وشخصاً لـ"دعمهم الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس".
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إيران تهدد أمريكا حال تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
الأناضول - الشروق أونلاين
هددت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"رد حازم وعنيف" حال إقدامها على إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب".
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "رد إيران على أمريكا سيكون حازماً وعنيفاً وقاسياً، في حال ارتكبت خطأ إستراتيجياً بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ونأمل ألا ترتكب هذا الخطأ".
وأضاف "آمل من عقلاء القوم والحكماء.. في أمريكا أن يتخذوا ما يلزم للحيلولة دون اتخاذ مثل هذا القرار الخطير".
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أشار قاسمي إلى أن "الدول الأوروبية تعارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق وهي ستواصل تعاونها مع إيران".
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن "إجراءات جديدة ضد طهران، أبرزها وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية".
وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا التوجه يأتي ضمن سعي الإدارة الأمريكية لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الجاري.
وأمس (الأحد)، حذر قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الولايات المتحدة من أنه "إذا وضعت واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب فإننا سنعتبر القوات الأمريكية في العالم وخاصة في منطقتنا كتنظيم داعش"، حسب وكالة "فارس".
ويكشف ترامب، الخميس المقبل عن "إستراتيجية شاملة حول الاتفاق النووي السيئ مع إيران"، حسب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان.
وفي 14 سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على 11 كياناً وشخصاً لـ"دعمهم الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس".