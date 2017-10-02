تركيا تصدر أمراً باعتقال موظف آخر بالقنصلية الأمريكية

قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات أصدرت أمراً باعتقال موظف آخر في القنصلية الأمريكية، الاثنين.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية، إن مسؤولين أمنيين يلاحقون الرجل وإن الشرطة التركية تستجوب زوجته وطفله. ولم توضح القناة سبب صدور مذكرة الاعتقال.

ولم تدل السلطات التركية بأي تصريحات.

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غول قد قال في وقت سابق، إنه لا يملك معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة.

وقلصت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن، الأحد، خدمات منح تأشيرات الدخول بعد اعتقال موظف في القنصلية الأمريكية الأسبوع الماضي، في خطوة ألقت الضوء على تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

من جهتها، قالت مصادر في الخارجية التركية، إن الوزارة استدعت السكرتير الثاني في السفارة الأمريكية، اليوم (الاثنين).

وأضافت المصادر، إنه تم إبلاغ السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية، أن تعليق إصدار التأشيرات تسبب في "توترات لا داعي لها" وينبغي إلغاء هذا القرار.

وتابعت المصادر، أن وكيل وزارة الخارجية التركية تحدث أيضاً هاتفياً مع السفير الأمريكي، الأحد.