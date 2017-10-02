دعا أيمن عبد الله الحسيني، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية الذي تنطلق فعالياته، الإثنين، بقصر المعارض "صافكس" بالجزائر العاصمة، إلى فتح خط جوي مباشر بين سلطنة عمان والجزائر، لإنعاش قطاع السياحة بين البلدين والمساهمة في تطوير الاقتصاد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعرفها العديد من الدول التي تعتمد في مداخيلها على البترول.
وقال الحسيني في ندوة صحفية نشطها، الأحد، بمقر سفارة سلطنة عمان بالجزائر، بمناسبة تنظيم هذا المعرض، انه رغم العلاقات السياسية الجيدة التي تربط البلدين، إلا أنها للأسف لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب، داعيا بالمناسبة إلى استغلال الإمكانيات المعتبرة المتوفرة في البلدين من أجل تطوير العلاقة اقتصاديا وتحقيق المنفعة المتبادلة، لاسيما وأن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وما تزخر به من إمكانيات، أضحت تستقطب مستثمرين من كل بلدان العالم، كما أنها تتوفر على مواد خام تحتاجها سلطنة عمان.
وناشد المسؤول العماني السلطات الجزائرية، إلغاء بعض الرسوم المفروضة على السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى الجزائر، مضيفا انه رغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من أجل إعفاء بعض السلع من الرسوم الجبائية إلا أن حوالي 25 منتوج عماني يدخل الجزائر غير معفى من الرسوم.
من جهته، كشف سفير سلطنة عمان بالجزائر، أن حجم الصادرات العمانية إلى الجزائر وصل إلى 27.45 مليون دولار، وتتمثل في الرخام والكوابل والمواد الغذائية، ودعا السلطات العمومية ورجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين إلى تنظيم معرض اقتصادي جزائري بسلطنة عمان، من اجل تبادل الخبرات والاحتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في عدة مجالات، خاصة بعد نجاح الشراكة الجزائرية العمانية من خلال مشروع الامويناك بوهران.
للإشارة تشارك حوالي 70 شركة عمانية متخصصة في عدة مجالات ومنها المواد الغذائية، البتروكيمياء، البناء، الأدوية، الرخام والبلاستيك وغيرها، في هذا المعرض الاقتصادي، الذي يتواصل إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.
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70 شركة عمانية تعرض منتوجاتها في الجزائر
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
دعا أيمن عبد الله الحسيني، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية الذي تنطلق فعالياته، الإثنين، بقصر المعارض "صافكس" بالجزائر العاصمة، إلى فتح خط جوي مباشر بين سلطنة عمان والجزائر، لإنعاش قطاع السياحة بين البلدين والمساهمة في تطوير الاقتصاد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعرفها العديد من الدول التي تعتمد في مداخيلها على البترول.
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وقال الحسيني في ندوة صحفية نشطها، الأحد، بمقر سفارة سلطنة عمان بالجزائر، بمناسبة تنظيم هذا المعرض، انه رغم العلاقات السياسية الجيدة التي تربط البلدين، إلا أنها للأسف لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب، داعيا بالمناسبة إلى استغلال الإمكانيات المعتبرة المتوفرة في البلدين من أجل تطوير العلاقة اقتصاديا وتحقيق المنفعة المتبادلة، لاسيما وأن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وما تزخر به من إمكانيات، أضحت تستقطب مستثمرين من كل بلدان العالم، كما أنها تتوفر على مواد خام تحتاجها سلطنة عمان.
وناشد المسؤول العماني السلطات الجزائرية، إلغاء بعض الرسوم المفروضة على السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى الجزائر، مضيفا انه رغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من أجل إعفاء بعض السلع من الرسوم الجبائية إلا أن حوالي 25 منتوج عماني يدخل الجزائر غير معفى من الرسوم.
من جهته، كشف سفير سلطنة عمان بالجزائر، أن حجم الصادرات العمانية إلى الجزائر وصل إلى 27.45 مليون دولار، وتتمثل في الرخام والكوابل والمواد الغذائية، ودعا السلطات العمومية ورجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين إلى تنظيم معرض اقتصادي جزائري بسلطنة عمان، من اجل تبادل الخبرات والاحتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في عدة مجالات، خاصة بعد نجاح الشراكة الجزائرية العمانية من خلال مشروع الامويناك بوهران.
للإشارة تشارك حوالي 70 شركة عمانية متخصصة في عدة مجالات ومنها المواد الغذائية، البتروكيمياء، البناء، الأدوية، الرخام والبلاستيك وغيرها، في هذا المعرض الاقتصادي، الذي يتواصل إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.