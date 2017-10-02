اتهمه بالانخراط في الجماعة الإرهابية المسلحة

كمال داود يقاضي بوجدرة

date 2017/10/09 views 873 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

رفع الكاتب الصحافي، كمال داود دعوى قضائية بمحكمة وهران ضد الروائي، رشيد بوجدرة، بتهمة القذف في كتابه الأخير "مهربو التاريخ".

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وقال كمال داود إن بوجدرة اتهمه في أحد فصول كتاب "مهربو التاريخ" الذي صدر مؤخرا عن منشورات فرانس فانون، بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية المسلحة "GIA  "، حسب ما أفادت به قناة "الشروق نيوز".

وقد وصف بوجدرة في هذا الكتاب عدد من الفنانين الجزائريين على غرار بوعلام صنصال وياسمينة خضرا وكامل داود  "الكتاب التلفيقيين" الذين يكرّسون أعمالهم الأدبية لـ"تزييف التاريخ الجزائري، من منطلقات نيو- كولونيالية، مدفوعين بعقدة المستعمَر ومتلازمة احتقار الذات".

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