جرح تلاميذ في فوضى أعقبت الاعتداء على مشرف تربوي بباتنة

عاشت متوسطة حي 1000 مسكن القديمة في بريكة بولاية باتنة، الإثنين،على وقع الفوضى والاحتجاجات، عقب الاعتداء على مشرف تربوي من طرف ولي تلميذ.

واستنادا إلى شهود عيان فإنه في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا وفور دخول التلاميذ، قدم الولي المذكور مهرولا وتوجه مباشرة نحو المشرف التربوي، حيث أشبعه ضربا باللكمات والركلات وطرحه أرضا، أمام مرأى التلاميذ والأساتذة، ولم يتركه إلا وهو في حالة يرثى لها، حيث نقل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة وسط الصراخ والعويل، وقد فر التلاميذ رعبا من هذا المشهد، حيث أدى ازدحامهم إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها هم كذلك إلى المستشفى، كما تدخلت الشرطة وفتحت تحقيقا في هذه الأحداث.

وتؤكد مصادرنا بأن ولي التلميذ لم يهضم طرد ابنه الذي يدرس بالسنة الرابعة متوسط، حيث لم يوافق مجلس أقسام الأساتذة على السماح له بالإعادة، لكونه سبق له ذلك. وعلى خلفية الاعتداء وما جرى لمشرف التربية قرر الأساتذة التوقف عن التدريس وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلهم..