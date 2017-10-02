بعد شكاوى ومعلومات حول نشاطه المشبوه القبض على إطار يتاجر بالمخدرات بقسنطينة

مثل أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة، الأحد، شاب في الأربعين من العمر بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة. وحسب معلومات مؤكدة، تحصلت "الشروق اليومي" عليها، فإن الشاب، المدعو "ب. و"، يشتغل إطارا بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، وهو رب أسرة وأب لطفلين.

حيث إنه بناء على المتابعة والمراقبة بعد معلومات واردة إلى عناصر أمن دائرة الخروب حول النشاط المشبوه لهذا الشخص وخصوصا بمحيطه الجواري، تم توقيفه أمام بيته بالمدينة الجديدة ماسينيسا، وبعد إخضاعه للتفتيش والملامسة الجسدية ضبط متلبسا بحيازته صفيحة من المخدرات من نوع الكيف بلغت مائة غرام كانت مهيأة للبيع. المضبوطات عثر عليها داخل جيب المتهم ومباغتة عناصر الأمن له حالت دون تخلصه منها، كما تم توقيف سائق كلوندستان كان بمرافقة المتهم.

المتهم، وأثناء أطوار التحقيق معه قدم اعترافا صريحا بملكيته المخدرات المضبوطة، التي ادعى أنها موجهة إلى الاستهلاك الشخصي لكونه مدمنا وأن الكمية المضبوطة هي من أجل تأمين احتياجاته الشخصية من المخدرات لمدة طويلة..

وبناء على المثول الفوري للمتهم تم إيداعه الحبس بتهمة حيازة مخدرات بغرض المتاجرة، في انتظار محاكمته المحددة يوم الأربعاء القادم، فيما تم إطلاق سراح السائق الكلوندستان الذي أوقف مع المتهم، الذي تبين بعد التحقيقات أنه نقل المتهم فقط ، ولا علاقة له به أو بنشاطه.