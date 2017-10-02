يطالب أولياء التلاميذ بأغلبية المؤسسات التربوية بولاية البويرة مديرية التربية بضرورة التحرك لإيجاد حل سريع في أقرب الآجال لمشكل ندرة الكتب المدرسية، ما أثر على الأطفال الصغار الذين يرفضون التوجه إلى المدارس بسبب عدم حيازتهم الكتب.
رغم مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي، إلا أن الأساتذة وتلاميذ المدارس لا يزالون يواجهون مشكل ندرة في الكتاب المدرسي، ما جعل الأولياء يضطرون إلى استنساخ الصفحات الخاصة بالدروس يوميا، ما كلفهم ميزانية إضافية أرهقت كاهلهم، فيما تم تسجيل عدة حالات لتلاميذ يرفضون الالتحاق بمدارسهم بسبب عدم حيازتهم الكتب، ما يؤثر حتما على مسارهم الدراسي. وحسب العديد من الأولياء الذين اتصلوا بـ"الشروق" لنقل انشغالهم إلى الجهات المعنية، فإن أهم الكتب التي تبقى نادرة بالمدارس الابتدائية، كتاب رياضيات درس، رياضيات أنشطة، قراءة، قراءة نشاط، تربية إسلامية، تربية مدنية، تربية علمية،تاريخ وجغرافيا، فرنسية درس، فرنسية نشاطات.
ومن جهة أخرى، اشتكى أولياء تلاميذ مدارس دائرة سور الغزلان من تسجيل نقص خاصة بالنسبة إلى كتب الجيل الثاني للسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، كما تم تسجيل انعدام بعض العناوين للسنة الثالثة ابتدائي ككتب التربية العلمية والتربية المدنية، ما سبب مشاكل كبيرة بالنسبة إلى المعلمين والأساتذة على حد سواء.
كما يشتكي أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية اغباش بلقاسم بقرية تسالة بتاغزوت من نقص كتاب اللغة الأمازيغية، اللغة العربية، كتاب التاريخ، إلى غاية يوم أمس. ومن جهتهم، أكد العديد من أولياء تلاميذ عين الحجر لـ"الشروق"، أنهم اضطروا خلال اليومين الأخيرين إلى شراء الكتب المدرسية من وحدة البيع التابعة إلى مؤسسة بيع وتوزيع الكتاب المدرسي التابعة إلى الدولة بعد الوقوف في الطابور طيلة يوم كامل، كما اقتنوا كتبا أخرى من المكتبات الخاصة بعاصمة الولاية.
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أولياء يضطرون إلى نسخ الدروس بصفة يومية
تلاميذ دون كتب بعد شهر من الدخول المدرسي
فاطمة عكوش
يطالب أولياء التلاميذ بأغلبية المؤسسات التربوية بولاية البويرة مديرية التربية بضرورة التحرك لإيجاد حل سريع في أقرب الآجال لمشكل ندرة الكتب المدرسية، ما أثر على الأطفال الصغار الذين يرفضون التوجه إلى المدارس بسبب عدم حيازتهم الكتب.
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رغم مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي، إلا أن الأساتذة وتلاميذ المدارس لا يزالون يواجهون مشكل ندرة في الكتاب المدرسي، ما جعل الأولياء يضطرون إلى استنساخ الصفحات الخاصة بالدروس يوميا، ما كلفهم ميزانية إضافية أرهقت كاهلهم، فيما تم تسجيل عدة حالات لتلاميذ يرفضون الالتحاق بمدارسهم بسبب عدم حيازتهم الكتب، ما يؤثر حتما على مسارهم الدراسي. وحسب العديد من الأولياء الذين اتصلوا بـ"الشروق" لنقل انشغالهم إلى الجهات المعنية، فإن أهم الكتب التي تبقى نادرة بالمدارس الابتدائية، كتاب رياضيات درس، رياضيات أنشطة، قراءة، قراءة نشاط، تربية إسلامية، تربية مدنية، تربية علمية،تاريخ وجغرافيا، فرنسية درس، فرنسية نشاطات.
ومن جهة أخرى، اشتكى أولياء تلاميذ مدارس دائرة سور الغزلان من تسجيل نقص خاصة بالنسبة إلى كتب الجيل الثاني للسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، كما تم تسجيل انعدام بعض العناوين للسنة الثالثة ابتدائي ككتب التربية العلمية والتربية المدنية، ما سبب مشاكل كبيرة بالنسبة إلى المعلمين والأساتذة على حد سواء.
كما يشتكي أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية اغباش بلقاسم بقرية تسالة بتاغزوت من نقص كتاب اللغة الأمازيغية، اللغة العربية، كتاب التاريخ، إلى غاية يوم أمس. ومن جهتهم، أكد العديد من أولياء تلاميذ عين الحجر لـ"الشروق"، أنهم اضطروا خلال اليومين الأخيرين إلى شراء الكتب المدرسية من وحدة البيع التابعة إلى مؤسسة بيع وتوزيع الكتاب المدرسي التابعة إلى الدولة بعد الوقوف في الطابور طيلة يوم كامل، كما اقتنوا كتبا أخرى من المكتبات الخاصة بعاصمة الولاية.