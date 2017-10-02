أقدمت إدارة ترامواي الجزائر منذ نحو أسبوع على رفع قيمة تسعيرة تسوية السفر ضد المسافرين "الحراقة" الذين يمتنعون من دفع تكاليف التذكرة، حيث لاحظ المسافرون بيانات معلقة داخل العربات المعنية بالقرار إلى 200 دينار بعدما كانت القيمة القديمة 100 دينار قبل رفعها، لأسباب لم تذكرها المؤسسة رفقة الإجراء الذي لقي استهجان المسافرين خوفا من امتداد إجراءات مماثلة لتشمل قيمة التذاكر.
وقال المسافرون في تصريح لـ"الشروق"، إن الترامواي الذي أصبح أكثر وسيلة يستعملها المواطن بشكل واسع لا سيما منهم بالجهة الشرقية للعاصمة بالنظر إلى عددهم، بدأت إدارته بتقليص مدة التذكرة التي يقتنيها المسافر بـ 40 دينارا التي تصلح لمدة ساعة ونصف لرحلة واحدة على طول خط درقانة والمعدومين بالرويسو بعدما كانت تفوق 3 ساعات في بادئ الأمر. وهي التذكرة التي يمكن استغلالها للذهاب والإياب لتتقلص إلى رحلة واحدة فقط. أما بشأن رفع تسعيرة تسوية السفر ضد "الحراقة" الممتنعين عن دفع ثمن التذاكر فقد استهجن هؤلاء الإجراء الذي لم يسبقه أي إجراء أو حتى مبررات قانونية تذكر.
وقال هؤلاء إن مثل هذه الزيادات التي تقوم بها إدارة الترامواي ما هي إلا فرصة لاسترجاع خسائرها الضائعة جراء العديد من المشاكل التي تعانيها المؤسسة مقابل غياب الأمن داخل العربات– حسب شهادات المسافرين الذين أكدوا أن ظاهرة صعود المجانين والاعتداءات والسرقات يفترض أن تكون من الأولويات قبل اللجوء إلى الزيادات في التسعيرة أو حتى السير جنبا إلى جنب حتى تسير الواجبات والحقوق في رواق موحد.
وعبر المسافرون في الأخير عن تخوفهم من امتداد تلك الزيادات إلى تسعيرة "الترامواي" مطلع السنة الجديدة تماشيا مع الزيادات التي ستقرها العديد من وسائل النقل بعد الرفع من تسعيرة البنزين.
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تخوف وسط المسافرين من إمكانية رفع قيمة التذكرة مطلع 2018
200 دينار غرامة جديدة في حق "حراقة" الترامواي
راضية مرباح
أقدمت إدارة ترامواي الجزائر منذ نحو أسبوع على رفع قيمة تسعيرة تسوية السفر ضد المسافرين "الحراقة" الذين يمتنعون من دفع تكاليف التذكرة، حيث لاحظ المسافرون بيانات معلقة داخل العربات المعنية بالقرار إلى 200 دينار بعدما كانت القيمة القديمة 100 دينار قبل رفعها، لأسباب لم تذكرها المؤسسة رفقة الإجراء الذي لقي استهجان المسافرين خوفا من امتداد إجراءات مماثلة لتشمل قيمة التذاكر.
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وقال المسافرون في تصريح لـ"الشروق"، إن الترامواي الذي أصبح أكثر وسيلة يستعملها المواطن بشكل واسع لا سيما منهم بالجهة الشرقية للعاصمة بالنظر إلى عددهم، بدأت إدارته بتقليص مدة التذكرة التي يقتنيها المسافر بـ 40 دينارا التي تصلح لمدة ساعة ونصف لرحلة واحدة على طول خط درقانة والمعدومين بالرويسو بعدما كانت تفوق 3 ساعات في بادئ الأمر. وهي التذكرة التي يمكن استغلالها للذهاب والإياب لتتقلص إلى رحلة واحدة فقط. أما بشأن رفع تسعيرة تسوية السفر ضد "الحراقة" الممتنعين عن دفع ثمن التذاكر فقد استهجن هؤلاء الإجراء الذي لم يسبقه أي إجراء أو حتى مبررات قانونية تذكر.
وقال هؤلاء إن مثل هذه الزيادات التي تقوم بها إدارة الترامواي ما هي إلا فرصة لاسترجاع خسائرها الضائعة جراء العديد من المشاكل التي تعانيها المؤسسة مقابل غياب الأمن داخل العربات– حسب شهادات المسافرين الذين أكدوا أن ظاهرة صعود المجانين والاعتداءات والسرقات يفترض أن تكون من الأولويات قبل اللجوء إلى الزيادات في التسعيرة أو حتى السير جنبا إلى جنب حتى تسير الواجبات والحقوق في رواق موحد.
وعبر المسافرون في الأخير عن تخوفهم من امتداد تلك الزيادات إلى تسعيرة "الترامواي" مطلع السنة الجديدة تماشيا مع الزيادات التي ستقرها العديد من وسائل النقل بعد الرفع من تسعيرة البنزين.