للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف آلاف المغاربة يتظاهرون بالدار البيضاء

تظاهر الآلاف من المواطنين والنشطاء الحقوقيين، الأحد، بمدينة الدار البيضاء، شمال المغرب، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف وتحقيق المطالب الاجتماعية للحراك.

وحسب وكالة ألأناضول للأنباء، فقد ردّد المحتجون بالمسيرة التي دعت إليها فيدرالية اليسار الديمقراطي (حزب معارض) شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وتحقيق مطالب الحراك المتواصل شمال البلاد، منذ قرابة عام.

ورفع المشاركون، لافتات تطالب بـضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك، مثل "الحرية الفورية لكافة المعتقلين"، و"الشعب يريد محاربة الفساد"...

وطالب المحتجون، بـتحقيق مطالب حراك الريف، خصوصًا الاجتماعية والاقتصادية .

وحذر المشاركون في المسيرة، من تداعيات استمرار النشطاء في الإضراب عن الطعام .

ومنذ أكتوبر 2016، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، مظاهرات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد .

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية حراك الريف أكثر من 300 شخص، حسب ناشطين. فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجتها.