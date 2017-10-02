توقيف 3 أشخاص زوروا 15 مليون بالعاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية لطرحها للتداول في السوق الوطنية و المتاجرة في المخدرات مع توافر ظرفي الليل واستعمال مركبة، أين تم توقيف 3أشخاص مشتبه فيهم، وحجز مبلغ 15مليون سنتيم أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية و80غراما من القنب الهندي.

قضية الحال انطلقت أطوارها اثر مراقبة قامت بها دوريات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأحد أحياء وادي قريش، حيث لفت انتباههم ثلاثة أشخاص مشبوهين، اثنان منهم كانا على متن سيارة تم توقيف السائق وهو بصدد عد مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم عليه أثار التزوير، كما ضبط بحوزة مرافقه مبلغ مالي قدره 7.5 مليون سنتيم على شكل أوراق نقدية يشتبه أنها مزورة، كما تم توقيف المشتبه فيه الثالث وبحوزته صفيحة من مخدر القنب الهندي وزنها 80غراما، وكذا مبلغ مالي قدره 17500 دينار يتشبه أنها مزورة، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة التحقيق.