الوالي تفقدها قبل أسبوع من زيارته لمنطقة البرمة مشاريع تسيير على خطى السلحفاة على حدود ورقلة

دخلت السلطات المحلية ببلدية البرمة 430 كلم عن مقر الولاية ورقلة في سباق ضد الزمن تحضيرا لزيارة الوالي المرتقبة في 17 أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى أحداث 17 أكتوبر التي تحتضنها البلدية هذا العام .

تعرف بلدية البرمة ومنذ أيام تحضيرات حثيثة لاستقبال والي ورقلة في ثاني زيارة له للمنطقة التي افتتح بها زيارته عند تنصيبه بورقلة، حيث تعيش حركية كبيرة ومتابعة للمشاريع، خصوصا التي زارها العام الماضي وتعرف تأخيرا كبيرا في الإنجاز .

وحسب عدد من سكان المنطقة، فإن التنمية تسير بخطى السلحفاة، والزيارة تعد تشديدا على الركود والطريقة التي تسير بها مختلف المشاريع، فالوالي أعطى تعليمات صارمة في زيارته السابقة، رغم الحجج التي سردها المقاولون الذين يعملون بالجهة، فالأسعار والمدة تختلفان عن الجهات الأخرى بنفس الولاية، لكن لا يعني هذا العمل بحسب الأهواء وبالطريقة المناسبة.

وعبر عدد آخر منهم على إعطاء أهمية للتعليم، فالمؤسسات التربوية تسير بالتكليف ولا يوجد مدير معين في كل الأطوار، كذلك الأمر نفسه بالنسبة للأساتذة فالغالبية العظمى مستخلفون .

هذه المعاناة لم تحل على الرغم من زيارة مدير التربية منذ أسبوعين للمنطقة، لكن للأسف الشديد، لازال القطاع يعاني رافعين انشغالاتهم للوالي، دون نسيان مشاكل عالقة منذ سنوات كالماء الصالح للشرب والبطالة في بلدية حدودية إضافة لمشكل الصرف الصحي، كلها مواضيع تنتظر حلولا سحرية من الوالي.