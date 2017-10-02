دخلت السلطات المحلية ببلدية البرمة 430 كلم عن مقر الولاية ورقلة في سباق ضد الزمن تحضيرا لزيارة الوالي المرتقبة في 17 أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى أحداث 17 أكتوبر التي تحتضنها البلدية هذا العام .
تعرف بلدية البرمة ومنذ أيام تحضيرات حثيثة لاستقبال والي ورقلة في ثاني زيارة له للمنطقة التي افتتح بها زيارته عند تنصيبه بورقلة، حيث تعيش حركية كبيرة ومتابعة للمشاريع، خصوصا التي زارها العام الماضي وتعرف تأخيرا كبيرا في الإنجاز .
وحسب عدد من سكان المنطقة، فإن التنمية تسير بخطى السلحفاة، والزيارة تعد تشديدا على الركود والطريقة التي تسير بها مختلف المشاريع، فالوالي أعطى تعليمات صارمة في زيارته السابقة، رغم الحجج التي سردها المقاولون الذين يعملون بالجهة، فالأسعار والمدة تختلفان عن الجهات الأخرى بنفس الولاية، لكن لا يعني هذا العمل بحسب الأهواء وبالطريقة المناسبة.
وعبر عدد آخر منهم على إعطاء أهمية للتعليم، فالمؤسسات التربوية تسير بالتكليف ولا يوجد مدير معين في كل الأطوار، كذلك الأمر نفسه بالنسبة للأساتذة فالغالبية العظمى مستخلفون .
هذه المعاناة لم تحل على الرغم من زيارة مدير التربية منذ أسبوعين للمنطقة، لكن للأسف الشديد، لازال القطاع يعاني رافعين انشغالاتهم للوالي، دون نسيان مشاكل عالقة منذ سنوات كالماء الصالح للشرب والبطالة في بلدية حدودية إضافة لمشكل الصرف الصحي، كلها مواضيع تنتظر حلولا سحرية من الوالي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1هكذا نجح سكان أفقر حي بوهران في تحقيق حلم الفنان بن زويكة
2فتح الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة
3مواطنون بتيزي وزو يصرخون: الإجرام يترصدنا.. أنقذونا!
4القبض على إطار يتاجر بالمخدرات بقسنطينة
5الملاريا بالجزائر "مستوردة" ولا داعي للقلق!
Français English
الرأي
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
رشيد ولد بوسيافة
من يعوّض من؟!
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
محمد الهادي الحسني
صدق الكذوب
جمال لعلامي
"طريحة" على المقاس!
صالح عوض
السودان... انهيار الحصار
قادة بن عمار
(الـ) غلام وبن..(الـ) شيخ!
الفيديو
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
الوالي تفقدها قبل أسبوع من زيارته لمنطقة البرمة
مشاريع تسيير على خطى السلحفاة على حدود ورقلة
حبيب . ب
دخلت السلطات المحلية ببلدية البرمة 430 كلم عن مقر الولاية ورقلة في سباق ضد الزمن تحضيرا لزيارة الوالي المرتقبة في 17 أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى أحداث 17 أكتوبر التي تحتضنها البلدية هذا العام .
تغطيات ذات صلة
ممهلات عشوائية تثير استياء السكان بذراع بن خدة
أساتذة العلوم السياسية يحتجون ببومرداس والشلف لرد الإعتبار لتخصصهم
مشاريع تسيير على خطى السلحفاة على حدود ورقلة
فتح الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة
توقيف 3 أشخاص زوروا 15 مليون بالعاصمة
تعرف بلدية البرمة ومنذ أيام تحضيرات حثيثة لاستقبال والي ورقلة في ثاني زيارة له للمنطقة التي افتتح بها زيارته عند تنصيبه بورقلة، حيث تعيش حركية كبيرة ومتابعة للمشاريع، خصوصا التي زارها العام الماضي وتعرف تأخيرا كبيرا في الإنجاز .
وحسب عدد من سكان المنطقة، فإن التنمية تسير بخطى السلحفاة، والزيارة تعد تشديدا على الركود والطريقة التي تسير بها مختلف المشاريع، فالوالي أعطى تعليمات صارمة في زيارته السابقة، رغم الحجج التي سردها المقاولون الذين يعملون بالجهة، فالأسعار والمدة تختلفان عن الجهات الأخرى بنفس الولاية، لكن لا يعني هذا العمل بحسب الأهواء وبالطريقة المناسبة.
وعبر عدد آخر منهم على إعطاء أهمية للتعليم، فالمؤسسات التربوية تسير بالتكليف ولا يوجد مدير معين في كل الأطوار، كذلك الأمر نفسه بالنسبة للأساتذة فالغالبية العظمى مستخلفون .
هذه المعاناة لم تحل على الرغم من زيارة مدير التربية منذ أسبوعين للمنطقة، لكن للأسف الشديد، لازال القطاع يعاني رافعين انشغالاتهم للوالي، دون نسيان مشاكل عالقة منذ سنوات كالماء الصالح للشرب والبطالة في بلدية حدودية إضافة لمشكل الصرف الصحي، كلها مواضيع تنتظر حلولا سحرية من الوالي.