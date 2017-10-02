أثناء إقلاعها من قاعدة حميميم تحطم مقاتلة روسية ومقتل طاقمها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-24" تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة "حميميم" في سوريا، ما أسفر عن مقتل طاقمها، كما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال مصدر في المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، إن الطائرة "سو 24" خرجت من المدرج أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية في مطار حميميم وتحطمت، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز.

ويتكون طاقم هذا الطراز من الطائرات من طيارين.

وأضاف المصدر، أن "سبب وقوع الحادث قد يكمن، حسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني في الطائرة، وأشار إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي دمار على الأرض.