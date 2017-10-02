شهد اجتماع المجلس الشعبي البلدي، بحر الأسبوع الفارط، لبلدية أولاد معرّف أقصى جنوب شرقي ولاية المدية، انسحاب 5 أعضاء فيما غاب السادس، وذلك بعد دعوتهم من رئيس بلدية هذه الأخيرة التي تضم 13 عضوا في المجلس، وذلك بغرض توزيع 84 قطعة أرضية بالتجزئة الحضرية الواقعة بدوّار بئر مسعود.
وجاء انسحاب الأعضاء احتجاجا على ما أسموه باستغلال هذه القطع الأرضية لأغراض سياسية، مستغربين توزيعها في هذا الوقت بالذّات، كون رئيس بلدية أولاد معرّف الحالي مترشح ومرتب ثانيا في قائمة حزب جبهة التحرير في المحليّات القادمة، وهو ما جعلهم يودعون بشأنه شكوى لدى والي المدية.
من جهته، نفى رئيس بلدية أولاد معرّف في اتصال هاتفي به التهم الموجهة إليه، وقال أنّ هذه التجزئة انتظرها سكّان بئر مسعود بصفة خاصة وسكان أولاد معرّف بصفة عامة عشرات السنين، أين تمّ إدراجها سنة 2015 في المخطّط التوجيهي للبلدية ليتم الترخيص لنا مطلع 2017 بإقامتها كتجزئة ويتبع ذلك بقرار توزيع صادر عن مديرية البناء والتعمير وهو ما كنا سنقوم به في الأسابيع الفارطة، غير أنّ ذلك تزامن وزيارة والي المدية محمد بوشمة للمنطقة وهو على علم بعملية التوزيع.
وأضاف ذات المتحدّث، أنّ الممتنعين خمسة أعضاء ونملك 13 عضوا وهو ما لا يتنافى وعملية التوزيع أن مكنا 50 مستفيدا من بلدية بئر مسعود من هذه القطع فيما منحنا الـ34 قطعة المتبقية لأصحابها من بلدية أولاد معرّف بالتشاور مع الأعضاء الحاضرين نظرا لحاجتهم الماسة لهذه القطع، حيث تشهد بئر مسعود أزمة سكن خانقة عمّرت لسنوات، نافيا أن يكون توزيعها له علاقة بالانتخابات المحلية القادمة.
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اتهموا رئيس البلدية باستخدامها لأغراض سياسية
منتخبون يرفضون توزيع 84 قطعة أرضية بأولاد معرّف بالمدية
ب. عبد الرّحيم
شهد اجتماع المجلس الشعبي البلدي، بحر الأسبوع الفارط، لبلدية أولاد معرّف أقصى جنوب شرقي ولاية المدية، انسحاب 5 أعضاء فيما غاب السادس، وذلك بعد دعوتهم من رئيس بلدية هذه الأخيرة التي تضم 13 عضوا في المجلس، وذلك بغرض توزيع 84 قطعة أرضية بالتجزئة الحضرية الواقعة بدوّار بئر مسعود.
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منتخبون يرفضون توزيع 84 قطعة أرضية بأولاد معرّف بالمدية
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وجاء انسحاب الأعضاء احتجاجا على ما أسموه باستغلال هذه القطع الأرضية لأغراض سياسية، مستغربين توزيعها في هذا الوقت بالذّات، كون رئيس بلدية أولاد معرّف الحالي مترشح ومرتب ثانيا في قائمة حزب جبهة التحرير في المحليّات القادمة، وهو ما جعلهم يودعون بشأنه شكوى لدى والي المدية.
من جهته، نفى رئيس بلدية أولاد معرّف في اتصال هاتفي به التهم الموجهة إليه، وقال أنّ هذه التجزئة انتظرها سكّان بئر مسعود بصفة خاصة وسكان أولاد معرّف بصفة عامة عشرات السنين، أين تمّ إدراجها سنة 2015 في المخطّط التوجيهي للبلدية ليتم الترخيص لنا مطلع 2017 بإقامتها كتجزئة ويتبع ذلك بقرار توزيع صادر عن مديرية البناء والتعمير وهو ما كنا سنقوم به في الأسابيع الفارطة، غير أنّ ذلك تزامن وزيارة والي المدية محمد بوشمة للمنطقة وهو على علم بعملية التوزيع.
وأضاف ذات المتحدّث، أنّ الممتنعين خمسة أعضاء ونملك 13 عضوا وهو ما لا يتنافى وعملية التوزيع أن مكنا 50 مستفيدا من بلدية بئر مسعود من هذه القطع فيما منحنا الـ34 قطعة المتبقية لأصحابها من بلدية أولاد معرّف بالتشاور مع الأعضاء الحاضرين نظرا لحاجتهم الماسة لهذه القطع، حيث تشهد بئر مسعود أزمة سكن خانقة عمّرت لسنوات، نافيا أن يكون توزيعها له علاقة بالانتخابات المحلية القادمة.