أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة التابغة لولاية ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 38 و50 سنة رفقة فتاة تبلغ من العمر 34 سنة رهن الحبس المؤقت، بناءا على إجراءات التلبس بحيازة كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 444 قرص و8 قارورات لسوائل مهلوسة، إضافة إلى عدة وصفات طبية مزورة.
وحسب بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية ميلة، فإن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرجيوة، وبعد حصولها على معلومات عن قيام أشخاص بنشاط مشبوه وسط مدينة فرجيوة وترددهم على صيدليات مدينة فرجيوة، مستعملين سيارة سياحية من نوع "بيجو 307" سوداء اللون تحمل ترقيم ولاية قسنطينة، على إثر ذلك تم الترصد للسيارة، ليتبين أن المشتبه فيهم يقصدون الصيدليات قصد شراء الأدوية المؤثرة، ليتم نصب كمين محكم لأفراد العصابة بالمدخل الشرقي لمدينة فرجيوة مكن من توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة، حيث جرت عملية التفتيش القانونية وتلمس المشتبه فيهم، ليعثر عناصر الفرقة داخل حقيبة اليد الخاصة بالفتاة المرافقة لهما على 69 قرصا مهلوسا وعدة وصفات طبية بأسماء مختلفة، كما عثر بحوزة سائق المركبة على مبالغ مالية قدرتها ذات الجهات الأمنية بـ 88000 دج وبحوزة مرافقه على مبلغ 4000 دج، بالإضافة إلى ضبط وصفتين طبيتين وختم التأريخ مخبأ بإحكام داخل المركبة.
وخلال استجوابهم أفضى التحقيق إلى أن أفراد الشبكة مسبوقون قضائيا ويقطنون في ولاية قسنطينة، حيث يقومون بتزوير الوصفات الطبية من أجل اقتناء المؤثرات العقلية والسوائل المهلوسة ثم ترويجها، كما أسفرت عمليات تمديد الاختصاص والتفتيش بالتنسيق مع النيابة المحلية بفرجيوة والنيابة المختصة بقسنطينة عن حجز كميات أخرى من المهلوسات أغلبها حجزت بمنزل الفتاة المشتبه فيها.
المشتبه فيهم أحيلوا على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.
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الأمن حجز قارورات سوائل مهلوسة ووصفات طبية مزورة
عصابة تستغل فتاة لإقتناء المهلوسات من الصيدليات وترويجها بميلة
نسيم. ع
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة التابغة لولاية ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 38 و50 سنة رفقة فتاة تبلغ من العمر 34 سنة رهن الحبس المؤقت، بناءا على إجراءات التلبس بحيازة كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 444 قرص و8 قارورات لسوائل مهلوسة، إضافة إلى عدة وصفات طبية مزورة.
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وحسب بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية ميلة، فإن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرجيوة، وبعد حصولها على معلومات عن قيام أشخاص بنشاط مشبوه وسط مدينة فرجيوة وترددهم على صيدليات مدينة فرجيوة، مستعملين سيارة سياحية من نوع "بيجو 307" سوداء اللون تحمل ترقيم ولاية قسنطينة، على إثر ذلك تم الترصد للسيارة، ليتبين أن المشتبه فيهم يقصدون الصيدليات قصد شراء الأدوية المؤثرة، ليتم نصب كمين محكم لأفراد العصابة بالمدخل الشرقي لمدينة فرجيوة مكن من توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة، حيث جرت عملية التفتيش القانونية وتلمس المشتبه فيهم، ليعثر عناصر الفرقة داخل حقيبة اليد الخاصة بالفتاة المرافقة لهما على 69 قرصا مهلوسا وعدة وصفات طبية بأسماء مختلفة، كما عثر بحوزة سائق المركبة على مبالغ مالية قدرتها ذات الجهات الأمنية بـ 88000 دج وبحوزة مرافقه على مبلغ 4000 دج، بالإضافة إلى ضبط وصفتين طبيتين وختم التأريخ مخبأ بإحكام داخل المركبة.
وخلال استجوابهم أفضى التحقيق إلى أن أفراد الشبكة مسبوقون قضائيا ويقطنون في ولاية قسنطينة، حيث يقومون بتزوير الوصفات الطبية من أجل اقتناء المؤثرات العقلية والسوائل المهلوسة ثم ترويجها، كما أسفرت عمليات تمديد الاختصاص والتفتيش بالتنسيق مع النيابة المحلية بفرجيوة والنيابة المختصة بقسنطينة عن حجز كميات أخرى من المهلوسات أغلبها حجزت بمنزل الفتاة المشتبه فيها.
المشتبه فيهم أحيلوا على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.