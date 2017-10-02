الرئيس التنفيذي للمتعامل فينتشينتسو نيش صفحة ساوريس طويت نهائيا منذ 2012 والطعن لا يعني جازي إطلاقا

قال الرئيس التنفيذي لجازي فينتشينتسو نيشي إن المتعامل ومنذ أفريل 2012 لم يعد يعني شيئا لنجيب ساوريس، وشدد على أن صفحة ساوريس وجازي طويت نهائيا منذ ذلك التاريخ.

وأوضح نيشي في حديث مع "الشروق" على هامش إطلاق جازي لعرضه الجديد "باينة"، بأنه قرأ مثل الجميع بأن هناك مبادرة من طرف ساوريس لتقديم طعن، مشيرا إلى أنه لم يفهم أين وأمام أي هيئة قدم ساوريس اعتراضه على قرار التحكيم الدولي.

وشرح نيشي بأن الأمر ربما يتعلق بطعن في فراغات تضمنها الشكل، لكن ما تعلق بالموضوع فقد فصل فيه التحكيم الدولي، معتبرا أن هذه المناورات وهذه القرارات لمواصلة مهاجمة الحكومة الجزائرية لا تعني جازي على الإطلاق، وهي تعني الحكومة الجزائرية، وكل أسهم ساوريس في مجمع فيمبلكوم (فيون حاليا) تم إعادة بيعها لفيمبلكوم نفسها منذ سنوات.

وقال المتحدث "بصراحة منذ أفريل 2012 لم تعد تعني شيئا لساوريس وليس لها ما تقوم به معه... إذن هذه المناورات وهذه القرارات للمواصلة في مهاجمة الحكومة الجزائرية لا تعني جازي إطلاقا وهي تعني الحكومة الجزائرية وليس جازي". وأضاف "صفحة ساوريس طويت منذ أفريل 2012 وإلى جانفي 2015 كانت المرحلة قاسية طويلة وصعبة"،

وشدد فينتشينتسو نيشي على أن ما قام به ساوريس لن يؤثر على جازي بأي شكل من الأشكال، موضحا أن "هذا الأمر لا يخيف جازي إطلاقا، كون المتعامل شركة جزائرية، وصندوق الاستثمار هو شريكها بـ51 بالمائة ونحن نعمل جيدا وهو يدعمنا في العلاقة مع بقية السلطات الجزائرية" على حد تأكيده.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت قبل أيام إعلان هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي بأن شركة أوراسكوم تيليكوم المملوكة من المصري نجيب ساوريس، قدمت طعنا جديدا في حكم صادر قبل أشهر برفض طلب تعويض قدره 4 ملايير دولار، على ما زعم أنها حملة لتحطيم فرع شركته بالجزائر عام 2008.

وجاء طعن نجيب ساوريس ضد حكم صدر في جوان الماضي بعد خسارته القضية ضد الحكومة الجزائرية، بعد شرائها حصص أوراسكوم تيليكوم في شركة جازي عام 2015.